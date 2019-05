El sector laboral del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), uno de los tres sectores que componen a este organismo, pidió a la administración general del mismo garantizar la calidad habitacional en los créditos que otorgue, pues de lo contrario no aprobará la intención de ampliar los montos máximos de préstamos.

Durante su participación en la 118 asamblea general del Infonavit, Fernando Salgado Delgado, integrante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y en representación del sector laboral del instituto, detalló que si bien ampliar el monto máximo del crédito del organismo es una medida compensatoria para subsanar la caída de subsidios, ésta no se aprobará hasta que no haya una garantía de calidad, pues la institución no debe financiar ninguna vivienda más destinada al abandono.

“No respaldaremos ninguna modificación en los montos máximos de crédito, como medida de compensación a los subsidios federales, si no hay reglas claras y compromisos firmes por parte de la industria de vivienda, como un nuevo paradigma de calidad”, expresó Salgado Delgado.

Esta condicionante, expresada por el sector laboral en la 118 asamblea del Infonavit, retrasa la ampliación del monto máximo del crédito que otorga el organismo, especialmente para el segmento de los trabajadores de menores ingresos, el cual en la pasada administración se veía favorecido con los subsidios destinados por el gobierno federal, mismos que se acompañaban por los préstamos del instituto.

Cumplir con la ley

En conferencia de prensa, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, detalló que lo que el sector laboral del organismo pretende es que el instituto verifique que, especialmente estados y municipios, cumplan con los lineamientos de la política de vivienda, además de lo ya establecido en la ley general de asentamientos, con el fin de que las viviendas que financia el organismo no se encuentren en zonas de riesgos y carezcan de servicios básicos.

“La idea (de la propuesta) es que el instituto observe que se cumplan estos lineamientos y sobre todo que haya una actualización por parte de las autoridades locales en materia de desarrollo urbano y vivienda. Hay muchos municipios que tienen planes, pero están desactualizados o son antiguos (...) o no hay una planeación orientada al transporte”.

El funcionario indicó que a la par de esta propuesta, la cual también trabaja de la mano con la Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano, el organismo también busca aumentar el monto máximo del crédito, lo que favorecería el dinamismo de colocación entre el segmento de menores ingresos.

“Aumentar los montos máximos del crédito permitirá que mucho del mercado de la vivienda (enfocada al segmento) por debajo de 2.8 salarios mínimos empiece a crecer. Hay muchas casas que ya están construidas, que podrían salir al mercado con este aumento de los montos máximos del crédito, pero la preocupación también es hacia adelante, es decir, que ya no se desarrollen casas donde no se puede”.

Martínez Velázquez acotó que todavía se está en la fase de análisis de dicha ampliación de crédito. “Se está considerando cómo afecta al rendimiento de la subcuenta de vivienda para todos aquellos que no usan un crédito hipotecario y sobre todo cómo se puede conjugar con la política de vivienda”.

