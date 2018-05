Tras expresar que México tiene una cita muy importante el próximo 1 de julio —fecha de la elección presidencial—, Francisco González, presidente del español BBVA, consideró que, después de esa fecha, habrá que seguir trabajando para hacer realidad el país que se quiere, independientemente de ideologías.

En la clausura de la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2018 y ante el presidente Enrique Peña Nieto, el banquero español dijo que los mexicanos decidirán lo que se hará durante los próximos años para el país.

“Hay que tener presente que no existen soluciones fáciles a problemas complejos, no hay nada gratis, hay que trabajar y hay que hacerlo con un buen sistema y no esperar que todo se va a solucionar con simples palabras o promesas”, dijo.

Añadió: “se requiere mucho realismo, perseverancia y pragmatismo, así como liderazgos que unan, que sumen y construyan a partir de lo bueno que ya se ha conseguido y, como decía antes, aquí se ha conseguido mucho en los últimos años”.

En este sentido, el presidente de BBVA aseguró que el grupo financiero trabajará con ello y comprometido con el desarrollo del país.

Aunque reconoció que en México hay grandes desafíos en materia de seguridad y Estado de Derecho, expuso que se ha avanzado en temas como el trabajo del Banco de México; además de que ha habido una mejora en la gestión responsable de la economía y las finanzas públicas y, con el Instituto Nacional Electoral, se contribuye a garantizar el derecho al voto de los mexicanos.

De igual forma, destacó los beneficios que ya se tienen y se tendrán con las reformas estructurales que puso en marcha el actual gobierno. “Se han aprobado reformas de enorme calado, que van a rendir frutos importantes en los próximos años”.

Francisco González puntualizó que BBVA estará en México en las buenas y en las malas y prueba de ello han sido las inversiones por 3,500 millones de dólares que se anunciaron en el 2013 y que ya concluyeron y una más de 1,500 millones de dólares para los siguientes años, que servirán para seguir fortaleciendo la infraestructura y tecnologías del banco que hoy es el más grande del sistema y atiende a 19 millones de clientes.

“BBVA apostó y lo sigue haciendo, convencido del potencial de México”, enfatizó.

El banquero manifestó estar convencido de que México está llamado a jugar un papel protagonista en el conjunto de las naciones.

Condecoración a González

La Reunión de Consejeros Regionales de BBVA Bancomer fue el marco para que el presidente Enrique Peña Nieto entregara la condecoración y el diploma de la Orden Mexicana del Águila Azteca al presidente del grupo español BBVA.

“Reconocer a don Francisco González, presidente global de esta institución financiera, por ser un gran promotor de nuestro país, haber hecho de México un destino que, con sus referencias en distintos foros, sin duda despertó atracción hacia nuestro país, conocimiento mayor de México, sobre todo de lo que estaba ocurriendo y del proceso de transformación que ha venido teniendo en los últimos años”, expuso el jefe del Ejecutivo.

El reconocimiento fue también, agregó el presidente, por las importantes inversiones que el grupo ha hecho en México y por su apoyo a la educación.

“Me honra mucho, y de manera muy especial, la distinción que me ha dado su gobierno al otorgarme la Orden mexicana del Águila Azteca en grado de placa (...) formar parte de ese grupo de personas que, sin ser mexicanos, ha demostrado con sus acciones su respeto y cariño a este gran país, a esta gran nación, es motivo de un honor mayor y orgullo para mí, como decía antes”, expresó el presidente del BBVA.

Suma 24 millones de usuarios digitales en el mundo

Para acceder a datos de clientes se necesita de su confianza: Torres Vila

Los datos de los clientes son la clave para crearles oportunidades y buenos hábitos financieros. Sin embargo, para tener acceso a éstos la clave es el consentimiento y la confianza de los usuarios, consideró Carlos Torres Vila, consejero delegado del español BBVA, matriz de BBVA Bancomer.

En la inauguración de la Reunión de Consejeros Regionales 2018 de BBVA Bancomer, Torres Vila destacó que el grupo español tiene el propósito muy claro de poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.

En este sentido, el segundo a bordo del grupo financiero destacó los avances que este banco ha tenido en materia digital en todos los mercados donde opera, incluido México, su principal plaza, que le genera más de 40% de las utilidades.

“Hemos puesto foco claro, en primer lugar, en digitalizar nuestro negocio, que pasa por digitalizar a nuestros clientes. Es decir, que se relacionen con nosotros a través de canales que son más sencillos, más ágiles, que les den mejores prestaciones”.

Detalló que BBVA ha crecido en el número de clientes digitales, al sumar ya 24 millones a nivel mundial; 19 millones de los cuales son clientes móviles. “Con un crecimiento este último año de 43 por ciento”.

Agregó que hoy ya 36% de los clientes de BBVA en todo el mundo utiliza el móvil como canal de relación y 45% es digital. “Esperamos alcanzar la cifra de 50% muy pronto”.

El consejero delegado de BBVA señaló que una ventaja importante de la digitalización de clientes es que permite que se crezca en ventas digitales.

“Las ventas digitales para el conjunto del grupo han pasado de representar 13% hace dos años, a 37% ahora. Es decir, casi hemos triplicado el peso que tienen sobre las ventas totales del grupo”, enfatizó.

En el caso de México las ventas digitales pasaron de 8% en el 2016 a 31% a la fecha.