La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre el incremento de casos de organizaciones que se hacen pasar por sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) supervisadas por este organismo con el fin de cometer fraudes a las personas.

En conferencia de prensa, Mario Di Costanzo Armenta, presidente de la Condusef, indicó que tan sólo en lo que va del 2018, el organismo a su cargo detectó cinco casos de organizaciones que mediante redes sociales o de forma presencial se han hecho pasar por instituciones que son parte del sistema financiero para defraudar, una cifra similar a la presentada durante todo el segundo semestre del 2017.

“Es a partir del segundo semestre del año pasado cuando empezamos a detectar estos casos y que empezamos a alertar a los usuarios (...) En este mes y medio del año ya hemos detectado cinco casos con los cuales parecería que la tendencia (de esta modalidad de fraude) es creciente”, afirmó Di Costanzo Armenta.

El funcionario de la Condusef aclaró que, en algunos casos, estas organizaciones fraudulentas crean páginas de Internet en donde ofrecen préstamos con condiciones muy favorables y con la imagen de una sofom registrada ante este organismo; sin embargo, se trata de un engaño, pues en varios casos piden comisiones por adelantado, o pagos por diversos conceptos, y después las personas se dan cuenta de que todo ha sido parte de un engaño.

“Buscamos prevenir y que no caigan más personas, dado el crecimiento que ha tenido la utilización de esta práctica en los últimos meses”, añadió.

Di Costanzo reconoció que en algunos de estos engaños la Condusef no está facultada para intervenir, pues las organizaciones que cometen dicho fraude están fuera de su jurisdicción.

“No me aventuraría a dar una cifra de cuántas personas han sido defraudadas (con esta modalidad). Además, hay una alta probabilidad de que hayan sido defraudadas y ni siquiera puedan acudir a la Condusef, porque no se trata de una sofom la que supuestamente prestaría el dinero, y en esos casos no procedería en ningún momento la queja ante Condusef”, detalló.

Di Costanzo agregó que esta dependencia podría intervenir sólo cuando dichas páginas falsas utilicen el logotipo de la Condusef con la finalidad de aparentar que son entidades seguras y así dar confianza a las víctimas para caer en la estafa.

“Se están presentando las denuncias por utilizar indebidamente el nombre de la Condusef, esto es lo que se ha hecho y se ha hablado en otros casos con la policía cibernética para tumbar estas páginas”, añadió.

El funcionario alertó que, además de aparentar ser instituciones serias, los estafadores también pueden acceder a datos personales de las víctimas con la finalidad de cometer otros ilícitos, pues así se ha detectado ya que los delincuentes acuden al domicilio de los solicitantes para aparentar que son organizaciones confiables y sustraen información.

Desde el segundo semestre del 2017, la Condusef ha detectado páginas falsas que aparentan ser sofomes supervisadas por este organismo, como por ejemplo de Unifin Financiera, Crédito Real, Mexcpital, Creditech, entre otras.

Di Costanzo Armenta recomendó a la población que busca obtener un financiamiento asegurarse de que la institución a la que acuden esté debidamente registrada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros.

