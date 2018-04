"Admitir esta reclamación abriría las compuertas a peticiones similares de cerca de 100 demandas que penden en Europa". Así lo advierte Santander al juez de Nueva York que recibió la demanda del inversionista mexicano Antonio del Valle de iniciar en EU un procedimiento de Discovery o de descubrimiento de información, al que le pide que desista. "De hecho, al menos otra reclamación ya se ha planteado ante este tribunal requiriendo documentos similares de Santander", recuerda el banco, en alusión al proceso que también iniciaron los grandes fondos Pimco y Anchorage, que podría asumir el mismo juez.

Se trata de la respuesta de Santander a la reclamación de Del Valle, que lidera un grupo de 55 inversionistas mexicanos en Popular, en un documento en el que el banco que preside Ana Botín se defiende por primera vez en un proceso por la resolución y compra de Popular, ya que hasta ahora el resto de acciones legales que están más avanzadas se han dirigido contra la Junta Única de Resolución (JUR), el Frob o evalúan la gestión de la excúpula de Popular.

RESPUESTA DE SANTANDER

La respuesta de Santander, elaborada por el bufete Hunton Andrews Kurth, se acompaña de varios anexos en los que representantes de las Asesoría Jurídicas internas de Santander y Popular refrendan lo que allí se dice, práctica habitual en EU.

Además de alertar sobre el alud de procedimientos a que se arriesga el juez, Santander también advierte que este procedimiento "intrusivo, gravoso y enorme", no estaría supervisado ni por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ante quien se presentaron 98 recursos, ni por un futuro tribunal arbitral que seguirá el arbitraje de inversión que ha solicitado Del Valle contra España. El banco desvela que pretende personarse en los procesos que se dirimen ante el TJUE contra la JUR e insinúa que los reclamantes podrían obtener allí los documentos que buscan. Además alega que en realidad las reclamaciones de Del Valle no son contra Santander, sino contra los reguladores europeos y españoles de Popular, ya que cree que no deberían haber determinado que Popular era "likely to fail". Incluso el propio Consejo de Popular, incluyendo a uno de los reclamantes, Jaime Ruiz Sacristán, llegó a la misma conclusión y puso a Popular en resolución, añade.

El banco defiende que se trata de un asunto "fundamentalmente europeo" en el que el juez de Nueva York no tiene autoridad ni la obligación de ser una herramienta para el Discovery. La compra de Popular por Santander, insiste, involucró a compañías y a reguladores europeos, por lo que la gran mayoría de los documentos sensibles y de los testigos están en Europa".

En esta línea, Santander sostiene que "la información relativa a la resolución es estrictamente confidencial bajo la ley de la UE". Según el banco, "para empeorar las cosas, la reclamación también soslaya el periodo obligatorio de "cooling-off " que establece el Tratado Bilateral de Inversión entre España y México. Durante este periodo de seis meses, las partes son requeridas a negociar con buena fe, no a ser objeto de un proceso de Discovery". Fuentes jurídicas trasladan que el procedimiento de negociación inicial es meramente formal, sobre todo en el caso del gobierno español.

Santander también desmiente que sea "residente" en Nueva York, condición para el Discovery.

Esgrime que las operaciones en EU sólo representan 6.6% de sus depósitos y 5-6% de sus beneficios globales. Dice que la oficina de Nueva York no estuvo involucrada en la adquisición de Popular, aunque sí reconoce que realizó una ampliación de capital tras la resolución.