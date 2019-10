Es necesario llevar a cabo una reforma para reestructurar el sistema de pensiones, pero no será en el corto plazo, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Palacio Nacional, el mandatario garantizó que su gobierno no se financiará mediante los ahorros de los trabajadores, ni tampoco buscará aumentar la edad de jubilación. Se comprometió a que los recursos de las afores estarán a salvo, y no se verán afectados con las reformas que aprobó el Senado para permitir nuevas inversiones con el sistema de pensiones.

“Vamos a cuidar sus pensiones, sus ahorros, no vamos a hacer uso de esas pensiones, se van a cuidar, no tenemos ningún proyecto para financiar con pensiones al gobierno, porque no queremos ningún riesgo. Y sí, buscar llevar a cabo una reforma, no ahora, porque tenemos que analizarlo bien, y no va a significar afectar a los trabajadores, y de una vez lo digo, no va a aumentarse la edad de jubilación para que quede claro.

“Sí tenemos que buscar antes un mecanismo de reestructuración al sistema de pensiones, de ingeniería financiera para bajar el costo financiero, ahora hay condiciones favorables, los empresarios con los que nos estamos reuniendo están señalando que es un momento importante para México porque las tasas de interés en el mundo están bajas; tenemos ventajas importantes, se le tiene confianza al gobierno, saben los banqueros que hay un verdadero Estado de Derecho, que cumplimos los compromisos”, garantizó.

