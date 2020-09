Citi -grupo al que pertenece Citibanamex-, señaló que en línea con su compromiso de proteger la integridad del sistema financiero, es diligente en presentar Reportes de Actividades Sospechosas ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cuando corresponde.

“Dada la naturaleza confidencial de estos reportes, no comentamos ni confirmamos ningún reporte o transacción en particular”, señaló en un breve pronunciamiento.

Lo anterior luego de que una investigación periodística, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelara que algunos bancos globales como JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon, permitieron (entre 1999 y 2017) la realización de ciertas transacciones, pese a que se consideraban sospechosas y así se reportaban a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamentos del Tesoro de Estados Unidos (FinCen).

Bancos que operan en México también son mencionados en esta investigación. “Aquí hay un ejemplo de cómo 57 transacciones que fluyeron hacia o desde bancos en México, fueron marcadas como potencialmente sospechosas en los documentos de FinCEN”.

El reporte en general precisa, sin embargo, que los informes de actividades sospechosas (enviados a FinCEN) reflejan las preocupaciones de los organismos de control dentro de los bancos y las instituciones financieras, y no son necesariamente indicativos de ninguna conducta delictiva.

Se detalla que, para el caso de México, se recibieron en el período 338,730 dólares y se enviaron poco más de 5 millones.

Los bancos mencionados son Banorte, Banamex, Actinver, Santander, Banco Base, BBVA Bancomer, CIBanco y Banco del Bajío.

La investigación detalla que estas transacciones se procesaron a través de cinco bancos con sede en Estados Unidos que presentaron informes de actividades sospechosas al FinCEN : China Invest Corporation, Deutsche Bank, The Bank of New York Mellon, Valley National Bank y Standard Chartered.

Banorte y Santander fueron consultados sobre este tema, y señalaron que no tenían comentarios al respecto.

kg