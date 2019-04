Desde marzo pasado se han suspendido las operaciones de Banorte que se podían realizar en las sucursales de Oxxo, entre las que destacaban pagos de servicios, créditos, y depósitos, entre otros.

Lo anterior lo confirmó el director general de la institución, Marcos Ramírez Miguel, quien explicó que el convenio con esta tienda de conveniencia, se revisa periódicamente y que en esta ocasión no se llegó a un acuerdo, aunque no se descarta su revisión.

Oxxo es hasta ahora, el principal de los corresponsales bancarios, y con el que operan gran parte de los bancos. Sin esta alianza, el número de corresponsales de Banorte quedó en poco más de 9,000. Las sucursales de Oxxo ascienden a más de 17,000.

En conferencia de prensa en la que se dieron a conocer los resultados del grupo para el primer trimestre, Marcos Ramírez refirió que en esta ocasión, no hubo un convenio aceptable para ninguna de las dos empresas.

“Son programas anuales que se pueden renovar o no, estamos en posibles negociaciones con ellos pero mientras tanto no se está renovando. Aquí es un balance de cuánto ya las sucursales pueden resolver y qué tanto necesitamos a los corresponsales y dónde están en un ejercicio dinámico que hacemos todo el tiempo, y esa es la razón por la que no hemos renovado con Oxxo”, señaló.

El director de Banorte precisó las alianzas con los demás corresponsales sigue, además de que se tienen los call center, los cajeros automáticos, y las mismas sucursales, además de la banca por Internet.

Añadió que lo que el banco hará es poner sobre la mesa los diferentes canales con los que cuenta el cliente para que éste elija. “No nos ha afectado”, subrayó.

Pruebas piloto del CoDi empezarán entre clientes

Por otra parte, Francisco Mata, director general adjunto de tecnología de la entidad financiera, adelantó que en Banorte, las pruebas piloto del CoDi empezarán, en breve, entre clientes del banco.

Refirió que hoy se realizan las pruebas internas y a partir de la próxima semana se empezarán las certificaciones respectivas, para después ir liberando las funcionalidades de cara a septiembre próximo.

El director de Banorte, Marcos Ramírez, señaló que se va bien en el tema del CoDi, y que al ser este banco uno de los más importantes en sistemas de pagos, no pueden quedarse atrás y confió en que todo quede listo a tiempo.

De acuerdo con la autoridad, las pruebas piloto del CoDi, empezarían la siguiente semana.

Hay clientes a los que les gusta la mexicaneidad

Respecto al anuncio de BBVA de desaparecer en México la marca Bancomer, Marcos Ramírez destacó que hay clientes de la banca a los que les gusta la mexicanidad, por lo que adelantó que este banco seguirá llamándose así.

“Nosotros vamos a estar aquí; queremos ser el banco fuerte de los mexicanos para los mexicanos”, dijo.

abr