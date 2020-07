Representantes del sector empresarial, obrero y del gobierno federal ya tienen lista una propuesta, para reformar el sistema de pensiones del país, que será presentada de manera formal, en breve, ante el poder Legislativo, informó Ricardo Monreal Ávila.

“Hay un grupo de expertos de los grupos económicos, de las cámaras, del Consejo Coordinador Empresarial, del sector obrero, en donde están participando los principales líderes, la (Confederación de Trabajadores de México) CTM, la (Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos) CROC, (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México) CATEM, todas las centrales obreras están trabajando en una propuesta con (la Secretaría de) Hacienda (y Crédito Público) y grupos económicos, obreros, sociales’’, reveló.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República dijo que se trata de una propuesta muy acabada, que será presentada de manera formal próximamente ante el Congreso de la Unión.

“Me dicen que esta propuesta está consensuada. No quiero adelantarme porque no quiero plagiar su propuesta; quiero que ellos la presenten’’, puntualizó.

Desde la perspectiva del también coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara de Senadores, reformar el sistema de pensiones es impostergable.

Monreal Ávila aseguró que aunque conoce la propuesta consensuada y confeccionada por el referido grupo prefiere no adelantar comentarios sobre la misma para que no haya confusión en torno a su origen.

“La conozco. Sé el contenido pero no quiero adelantarme’’, precisó, para que no se interprete que es su propuesta, cuando no es así; “es propuesta de un grupo colectivo de distintos orígenes.

“Entonces, voy a esperar a que ellos la hagan formal y luego ya nos metemos al estudio. Pero es un tema im-pos-ter-ga-ble’’.

El senador morenista recordó que en su calidad de presidente del máximo órgano de decisión en el Senado, ha sostenido reuniones con grupos de empresarios, de trabajadores y con directivos de afores para abordar el tema.

“Vamos muy avanzados en el análisis’’, completó en conferencia de prensa virtual.

