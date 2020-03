El rol de la banca, para que la economía tenga un mejor comportamiento, es apoyar los diferentes segmentos, con el objetivo de que puedan seguir con su crecimiento, afirma Adrián Otero, director general de Scotiabank México.

En entrevista en el marco de la 83 Convención Bancaria, comenta que en el caso de este banco, de origen canadiense, está muy bien capitalizado y con un equipo talentoso, además de un plan de inversión ambicioso para seguir creciendo y transformándose.

"Esto va alineado en el seguir como vamos, seguimos apoyando a los distintos segmentos, tanto para personas físicas, donde somos líderes en autos e hipotecas, seguir apoyando en créditos personales, y en la parte de empresas, apoyar desde las pymes, las empresas y los corporativos con todo este tema de financiamiento y servicios, para que estemos mucho más cerca de ellos. al final del día, nuestro rol es apoyar para que ellos puedan continuar con sus ritmos de crecimiento, ése es el tema del financiamiento", enfatiza.

Comenta que otra cuestión importante es seguir robusteciendo la parte tecnológica para ofrecer cada vez más una mejor experiencia a los clientes.

"Tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que seguir apoyando con financiamiento y también mejorar cada día la experiencia de los clientes, que eso es algo que tenemos dentro de nuestra cultura, a la que nosotros le llamamos vivir el banco, y se refiere a entender cuáles son las cosas que tenemos que mejorar para que así cuando vayas y accedas a uno de nuestros canales realmente tengas la mejor atención, el mejor servicio posible", enfatiza.

En el caso de Scotiabank, menciona, la meta es seguir con crecimientos en la cartera de crédito, ello, como parte de una estrategia hacia los próximos cinco años.

"Lo que queremos es seguir creciendo y apoyamos los distintos segmentos. Todo lo que es la parte de empresas y corporativos, en los últimos datos estamos creciendo a doble dígito, en la parte de hipotecas por arriba de 11 por ciento. Nosotros queremos estar con los clientes, seguir ganando esta participación de mercado, tener y atender muy bien a todos esos clientes y todos los servicios que necesiten", comenta.

Mejor panorama para el 2020

El director general de Scotiabank recuerda que el 2019 fue un año sin crecimiento económico, pero confía en que el 2020 será de mejores perspectivas.

De hecho, su pronóstico de crecimiento del PIB es de 1.0%, explica, cuando ya se ha dado la casi ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, además de que el gobierno federal ha mantenido unas finanzas públicas sanas.

"En conclusión vemos una mejor perspectiva para el 2020, que lo que fue el 2019", puntualiza.

Destaca que los inversionistas siguen teniendo mucho interés de entrar a México, dadas las mejores perspectivas que se tienen.

"Cuando ellos comparan estos cimientos macroeconómicos contra otras geografías, realmente el atractivo de México se sigue viendo muy bien, por eso creemos que al final del día sigue habiendo un interés muy relevante por el país", indica.

También considera positivo que ya empiecen a salir los primeros proyectos de infraestructura.

Sin embargo, hace falta que se dé a conocer el Plan Nacional de Infraestructura y los planes estratégicos para el sector de energía.

El principal riesgo, la ejecución

No obstante, Adrián Otero considera que el principal riesgo, además de lo que pudiera impactar la epidemia de coronavirus que se vive a nivel mundial, es la ejecución de los proyectos.

"Qué tan rápido podemos ir ejecutando todos los proyectos y eso es un punto que no solamente afecta al gobierno, también a nosotros. si no estamos ejecutando lo más rápido posible, acelerando los proyectos, tratando de ir haciendo los movimientos, pues obviamente no vas capitalizando todos los beneficios que tú puedes llegar a tener", precisa.

Agrega: "Yo creo que el principal tema que hay es esa parte de la ejecución e ir mejorando esa claridad y esa comunicación de cómo se puede participar conjuntamente entre el sector privado y el gobierno federal".

Añade que el sector energía es muy importante también para el país y ciertas zonas.

"Y otra vez, eso es parte de la claridad, porque al final del día, mientras tengamos ese conocimiento, te puedes preparar de la mejor manera”, menciona.

En este sentido, califica de positivas las reuniones que el gobierno federal ha tenido con el sector empresarial.

Además de la conformación de un gabinete especial para el crecimiento económico, así como los primeros anuncios que se han hecho ya de proyectos de infraestructura.

"Estamos en el análisis de varios de ellos (…) nosotros seguimos dando financiamiento tanto a las personas físicas como a la parte de empresas pequeñas, medianas y grandes", puntualiza.