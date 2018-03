Grupo Financiero Interacciones, próximo a fusionarse con Banorte, encontró en el financiamiento de infraestructura en estados y municipios su nicho de negocios. Tanto es así que, de ser un banco pequeño, hoy es el octavo del sistema por activos.

Carlos Rojo Macedo, director general del grupo, considera que la necesidad de infraestructura social en estados y municipios es muy grande y seguirá, gane quien gane las elecciones.

En este sentido, lo que pide desde este grupo financiero es que haya continuidad en la política económica, en las reformas estructurales, y por supuesto en materia de infraestructura, en la que se considere a la Iniciativa Privada.

Respecto a la fusión con Banorte, el banquero destaca que el impulso al financiamiento de infraestructura será aún mayor, dado que se aprovechará la experiencia de Interacciones, con el tamaño de Banorte.

— ¿Cómo se ha comportado en el sexenio el financiamiento de infraestructura en estados y municipios?

— Ha sido muy bueno. Como grupo hemos tenido la capacidad de ir creciendo a tasas muy importantes en la derrama crediticia, mejorando todos nuestros indicadores. Más allá de los seis años que han sido importantes, uno que es muy medible para nosotros es el proyecto de 2x3 que lanzamos justamente hace tres años. Logramos duplicar el tamaño de las utilidades. Ya éramos un banco que figuraba en utilidades, generábamos 1,400 millones de pesos y en tan sólo tres años este número es muy cercano a los 3,000 millones de pesos, mismos que se generan en un escenario donde hemos bajado nuestro Índice de Morosidad, el más bajo del sistema por mucho, al tiempo que hemos subido nuestro índice de capitalización, hoy somos un banco más sólido.

— ¿Qué expectativa tienen de la siguiente administración?

— Esperaríamos continuidad. Continuidad en el manejo de las finanzas públicas, en que los presupuestos sigan balanceados, en que haya este enfoque a desarrollar infraestructura social. En realidad, más allá de las administraciones, la necesidad en este país es tan grande en infraestructura social que es bien difícil detener lo que se requiere invertir. Cada vez va creciendo más nuestra población y los niños necesitan ir a la escuela, los mexicanos necesitamos ir a hospitales, el tema de la inseguridad ha venido creciendo y hay que matarlo, y para matar el tema de la inseguridad seguramente habrá que guardar a mucha gente en centros penitenciarios. Hay que trabajar en temas de alumbrado público, de tratamiento de agua. Entonces todas estas necesidades que ahí están no van a cambiar, independientemente de lo que suceda en la siguiente administración. Son necesidades básicas, que un grupo como el nuestro tiene la capacidad de apoyar a través del financiamiento y asesoría.

— ¿Qué escenario ven con cada uno de los tres principales candidatos?

— En realidad, más allá de diferenciarte cada uno, te puedo decir qué es lo que esperamos, y lo que estamos viendo es que debemos exigir, nosotros como mexicanos, que haya una plataforma de continuidad tal que, quien llegue, tenga la capacidad de concretar lo que ya se hizo con las reformas estructurales. Hoy estamos hablando de inversiones de 200,000 millones de pesos con las que probablemente acabe esta administración y tenemos la capacidad de que se multipliquen por tres o por cuatro, hay que asegurarnos de que quien llegue tenga la capacidad de capturar todo esto.

— Si bien tienen una cartera muy sana, algo muy cuestionable en el caso de estados y municipios es la falta de transparencia, la corrupción y el sobreendeudamiento ¿Qué se tendría que hacer en las siguientes administraciones para que esta situación cambie?

— Creo que hay que ser enérgicos. Primero concientizarnos de que no sólo es un tema del gobierno, sino de nosotros como sociedad, de no fomentarla, de no caer en ella. Pero más allá de eso, necesitamos asegurarnos de que de manera enérgica, los gobiernos federal y estatal castiguen a quien incurra en este tipo de prácticas. Ésa es justamente la razón por la cual en Interacciones siempre hemos decidido nunca financiar a un gobernador, financiamos sólo a los proyectos y estados que cuentan con finanzas sanas. No participamos en esta parte donde, desafortunadamente, ha habido gobernadores que han abusado del manejo de las finanzas de los estados. Entonces, ojalá haya continuidad y una propuesta muy enérgica para que quien continúe con estos temas de corrupción acabe como están acabando ahorita muchos gobernadores: tras las rejas.

— ¿La Ley de Disciplina Financiera podría ayudar en esto?

— Ayuda muchísimo porque la Ley de Disciplina Financiera una de las grandes cosas que hace es que da transparencia, y esta transparencia nos ayuda a que nosotros como sociedad podamos ver en qué se está gastando el dinero. Cuando una entidad federativa obtiene un financiamiento, hoy primero tiene que venir autorizado por su Congreso y, para ir al Congreso, tendrían que ir y explicarles muy bien qué es, para qué se va a usar y cuánto. Lo segundo hace que se tenga que publicar a través de la contabilidad y los proyectos y cuál es su avance, etcétera.

— Son más de 3,000 cargos los que se eligen este año. Desde Interacciones, ¿qué llamado pueden hacer a los nuevos gobernantes, para que actúen en materia de infraestructura?

— La recomendación que les podemos hacer es que tengan un plan bien claro de qué quieren lograr en materia de infraestructura y que, con la asesoría de nosotros o de cualquier otro banco que sea especialista en esto, puedan ver cuál es la manera más eficiente de utilizar esos recursos, y que en lugar de destinar todos los recursos a un solo proyecto, inviten a la Iniciativa Privada para que participe con capital o con crédito, y puedan diversificar tanto su riesgo, como la cantidad de proyectos en los que pudieran estar participando. Yo creo que hay una oportunidad muy grande para alinear los incentivos.

— ¿Cómo llega el proceso de fusión con Banorte a la Convención Bancaria?

— Estamos muy entusiasmados pensando que las fechas se mantienen, que deberíamos lograr la fusión hacia la primera mitad del año. Ya estamos mapeando procesos junto con la gente y el equipo de Banorte para que no se nos vaya a ir nada, donde hoy tenemos ventajas competitivas, que éstas se pasen al modelo que vamos a tener en Banorte. Estamos muy entusiasmados trabajando para que esta integración, una vez que se autorice, nos pueda llevar uno o dos meses. Este año debe quedar, yo creo que va a ser un proceso de fusión muy sencillo y muy rápido.