La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer que autorizó, a partir de hoy 10 de marzo, el inicio de operaciones en el país del banco Mizuho Bank México, S.A., filial de una de las instituciones financieras más importantes de Japón.

El órgano regulador de las entidades financieras precisó que Mizuho Bank México enfocará sus productos de crédito y captación, principalmente al sector empresarial, a compañías de origen japonés radicadas en México y a empresas nacionales.

NOTICIA: La CNBV autoriza a Mizuho Bank para operar en México

El nuevo banco recibió la autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple, el pasado 18 de diciembre del 2015. Su oficina matriz se ubica en la Ciudad de México, la cual en un inicio será su único lugar de negocios.

"Se enfocará en atender las necesidades de los sectores empresariales (medianas y grandes empresas), por medio de créditos comerciales y la operación de captación, principalmente de origen japonés con presencia en México y a empresas nacionales", subrayó.

NOTICIA: Llega Bank of Tokyo Mitsubishi a León

Mizuho Bank México será filial del Banco Mizuho Bank, Ltd., constituido en Tokio, Japón, en el 2002 como un banco comercial, que hoy en día se ubica dentro de los tres bancos más grandes del sistema financiero japonés, el cual forma parte de Mizuho Financial Group, Inc., uno de los conglomerados financieros más grandes a nivel mundial con oficinas en más de 30 países.

La CNBV reafirmó su compromiso por la construcción de un sistema financiero eficiente, incluyente y abierto a la competencia, que provea de una mayor gama de productos y servicios acorde a las necesidades de la población.

La #CNBV da a conocer el inicio de operaciones de Mizuho Bank México, a partir de hoy. https://t.co/Q9oJUJNLSm — CNBV (@cnbvmx) 10 de marzo de 2017

erp