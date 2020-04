“Un crédito sería un respiro para mi negocio en esta situación de emergencia, pero no puedo encontrar una dirección para poder inscribirme al apoyo del gobierno federal”, comenta Luis Álvarez, un microempresario que distribuye productos a tiendas de autoservicio.

Platica a El Economista que, como las tiendas de autoservicio deben seguir operando, a su negocio se le ha complicado cumplir con todos los pedidos, pues hay tiendas que están solicitando productos para surtirse por un periodo de más de un mes.

“Es ahí donde el flujo de efectivo se está empezando a comprometer y por eso queremos saber más del apoyo a pequeños empresarios, es decir, qué documentos se necesitan o a dónde hay que ir (...) El trancazo para nosotros se vendrá dentro de dos o tres semanas cuando se caigan las ventas”.

Por su parte, Teresa de Jesús Romero, de 62 años, cuenta que para mantenerse compró una máquina láser para hacer figuras de diferentes tipos en bases de madera que se pueden usar para libretas, invitaciones de bodas u otros eventos.

Comenta que, desde el año pasado las ventas de su negocio bajaron, pero con la emergencia sanitaria en la que se restringieron todo tipo de eventos, la situación de su negocio empeoró, a tal grado que tuvo que despedir a su único trabajador.

“Mi preocupación es que los apoyos del gobierno sólo se den a negocios que son indispensables como una tienda o tortillería y no a negocios como el mío que, si bien no son indispensables, es mi única fuente de ingreso. Yo no recibo ningún tipo de apoyo del gobierno, estoy prácticamente desprotegida”.

¿Qué apoyos se han anunciado?

En las últimas semanas, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han anunciado diferentes tipos de créditos para empresas que se vean afectadas por el coronavirus.

Sin embargo, no ha quedado claro cómo se otorgarán los beneficios, bajo qué criterios y los documentos que deben presentar o si deben asistir a alguna entidad.

Por un lado, el mandatario anunció que se otorgarán 1 millón de créditos hasta por 25,000 pesos a través de los bancos Azteca, Banorte y Santander.

Los créditos se darán tanto a empresas formales como informales. La idea es que se dará a la palabra, es decir, no se requerirá de tanto trámite y no se les cobrará ningún tipo de comisión.

Dichos créditos se darán con base en un censo que hizo el gobierno y que compartirá a las instituciones financieras, del cual no se conocen detalles sobre el perfil de quiénes podrían acceder al crédito.

En los Precriterios Generales de Política Económica 2021, la SHCP publicó un programa de la banca de desarrollo para la reactivación económica ante el Covid-19, donde se estiman recursos de primer momento por 61,100 millones de pesos.

Luis Mauricio, dueño de una refaccionaria, donde trabajan siete personas, indica que no tiene claro cómo acceder a los créditos que también otorgará la banca de desarrollo. “Se supone que darán créditos a tasas blandas. Yo me metí a la página de la banca de desarrollo y te dicen que tienes que hacer una solicitud para tener un crédito y una vez evaluado tu perfil, en teoría te llamarían, pero no ha sucedido”.

La Secretaría de Hacienda aclaró a El Economista que lo que se está haciendo desde la banca de desarrollo es distinto al anuncio que hizo el presidente. Indicó que en los próximos días se estarán anunciando los datos de cómo va a ser el mecanismo de otorgamiento de los créditos que se darán a través de los bancos mencionados.

Posteriormente, también se informará sobre qué tipos de apoyos se estarán dando a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) o de Nacional Financiera (Nafin).

