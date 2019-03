Entrevista a Nuno Matos, director general de HSBC

Desde la dirección de HSBC México, el portugués Nuno Matos ha respaldado las medidas que, hasta ahora, ha anunciado el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Aplaude el tema de la disciplina fiscal, así como el combate que se ha emprendido contra la corrupción y la inseguridad; y ciertos programas sociales, pues asegura que con ello se podría crecer a 4% como se pretende. Sin embargo, considera que debe transmitirse confianza a todos los agentes económicos sin excepción.

En entrevista, el banquero destaca que un tema importante al que debe dársele seguimiento es el energético; a lo que Petróleos Mexicanos (Pemex) va a hacer y a lo que no, así como identificar dónde la empresa va a necesitar de la Iniciativa Privada tanto nacional como extranjera.

“Debo reconocer que lo que se hizo hace semanas, cuando se anunciaron medidas de apoyo a Pemex por alrededor de 5,000 millones de dólares, soy el primero en decir que me siento muy positivo con esa actitud. Sé que el mercado no lo recibe muy bien, pero yo no soy de la manada. Creo que ha sido una demostración clara de que hay un soporte inequívoco de la administración a Pemex”, señala.

Agrega: “Sin duda también falta un segundo y tercer capítulos. Pero como siempre digo, los problemas de Pemex no empezaron entonces no podemos esperar que se resuelvan en un telediario. La primera acción fue positiva y además hay una promesa de una segunda y tercera pero es fundamental que se siga teniendo mucha atención en el tema de la política energética para México”.

En cuanto a la posibilidad de que se afecte la calificación del soberano por el tema de Pemex, el banquero afirma que no especulará “porque estoy seguro de que la administración tiene clarísimo que perder el grado de inversión sea en Pemex o una reducción del rating del país, no es una opción. Entonces estoy muy consciente de que tenemos una administración muy responsable, y por lo tanto en ese sentido confío muchísimo en que eso no va a ocurrir”.

Tres pilares

Nuno Matos, quien llegó a HSBC México en el 2016 y bajo su dirección ha logrado recuperar sus ganancias, menciona que, desde su consideración, el gobierno ha anunciado tres pilares, los cuales ha calificado de positivos.

El primero es el de confianza, mismo que incluye el tema de la disciplina fiscal, con un presupuesto bastante apretado, un superávit primario de 1%, y con la independencia del banco central.

Otro pilar, refiere, tiene que ver con la moral y ética y con el combate a la corrupción y la inseguridad, mismos que, apunta, hay una clara intención de gestionar de forma contundente.

“Estamos viendo el tema del combate al huachicoleo. Si alguno de nosotros pensaba que es un tema fácil, deberíamos regresar a la escuela y entender que es un tema muy complicado, y por lo tanto hay que invertir en el corto plazo.

“Hay disrupciones que hay que entender y soportar para un bien mayor en el mediano plazo. El huachicoleo es un caso muy obvio de combate a la corrupción. La Guardia Nacional fue aprobada por unanimidad, es una cosa que hay que destacar y es otra demostración de que vamos en serio en el tema de la inseguridad y la corrupción”, subraya.

Otro pilar que llama de sustentabilidad social tiene que ver con los programas sociales, algunos de los cuales ve de forma positiva.

“La existencia de programas sociales y de una política de distribución más eficaz me parece adecuada. Cuando hablo de programas sociales no hablo de donación de dinero. El programa, por ejemplo de jóvenes aprendices, me parece una buena idea, porque no estás donando dinero, estás pagando por un trabajo en la compañías que te va a permitir ganar capacidades y un currículum mínimo para que te puedas incluir en el mercado de trabajo. Con esos tres pilares, lo que se pretende es crecer México a 4 por ciento”.

Fundamental transmitir confianza

No obstante, el director general de HSBC México considera que es fundamental que la confianza se transmita a todos los agentes económicos, tanto locales como extranjeros, sin excepción.

“Tentaciones de privilegiar uno en detrimento de otros, es un error grave. Otro tema fundamental es el de ejecución. Todos los temas son de muchísima complejidad y por lo tanto hay que ejecutarlos bien. Un programa social, para que no sea donación, tiene que ser muy bien ejecutado; el presupuesto tiene que ser bien ejecutado”, enfatiza.

Granito de arroz en inclusión financiera

Nuno Matos resalta la intención del gobierno de formalizar la economía, al buscar bancarizar a más población, reducir el uso del efectivo y con ello combatir también problemas como la corrupción. En este sentido, asegura que HSBC México participará en todos los programas de inclusión financiera que ha anunciado la presente administración.

“Por ejemplo el CoDi es de aplaudir. Intenta crear un mecanismo de pagos, de muy bajo precio, sin costo para los usuarios ni para los comercios; que va a buscar que esas millones de transacciones en efectivo que hay en México migren a un sistema electrónico de pagos que es mucho más eficiente. El pago de los programas sociales directamente a los beneficiarios no solamente es un tema anticorrupción, es una vez más de forzar la bancarización de esas poblaciones; dejar que los jóvenes puedan tener su propia cuenta, es obvio porque hoy día un joven no puede tener su propia cuenta, hasta los 18 años eso no hace sentido”, dice.

Añade: “entonces claramente vemos muchas acciones que buscan bancarizar, reducir la informalidad, el uso de efectivo, en México, esas son condiciones absolutamente necesarias si queremos crecer a 4-5% de forma sostenible”.

En este sentido, afirma que HSBC participará en todos estos programas, y por lo tanto los planes del banco que tiene para México no han cambiado en absoluto. “Estamos muy a gusto con México, y como el banco perfecto para México”.

