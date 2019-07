El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que los beneficios que ofreció para liquidar créditos de vivienda en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), también se ampliarán para aquellos que adquirieron casas a través del Fovissste.

“Ya avanzamos con lo del Infonavit, va caminando, pero nos falta el Fovissste, nos falta, estamos en eso”, dijo el primer mandatario en Palacio Nacional.

“Ya me están escuchando el director del ISSSTE y el director del Fovissste para que pronto nos presenten un plan parecido, en este caso similar, y dar tranquilidad a los trabajadores”, añadió.

López Obrador recordó que el Infonavit ya está otorgando facilidades de pago y quitas a deudores de créditos.

Indicó que ese instituto ya está llevando a cabo tres pasos: reestructurar los créditos; quitas para que a cada trabajador que haya pagado 90% de su crédito se le entregue su escritura; y que no habrá ningún desalojo.

Apoyo para la construcción

El primer mandatario dijo que la justicia tarda, pero va a llegar, y en ese sentido, destacó que su gobierno también reactivará la industria de la construcción, pero sin corrupción.

“También tenemos otros asuntos pendientes. La reactivación de todo lo que es la industria de la construcción enfocada a la construcción de vivienda, ahí también estamos trabajando y ordenando el segmento, porque fue un desbarajuste lo que hicieron en cuanto a la construcción de vivienda para créditos, viviendas mal hechas, mucha corrupción, hay miles de departamentos vacíos, no ocupados, deudas, en este caso no de los trabajadores, sino de empresarios de la industria de la construcción que recibieron subsidios, que recibieron créditos blandos y no estuvieron a la altura de las circunstancias”, aseveró.

“Y también corrupción, esto es asociación delictuosa, entre empresarios de la construcción y autoridades. Entonces, todo eso se está limpiando, nos va a llevar tiempo, pero vamos hacia allá”, agregó.

