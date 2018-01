La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, declaró que el fuerte superávit de la balanza de pagos de Alemania es una de las razones del creciente proteccionismo en el ámbito internacional.



En una conferencia internacional realizada en la ciudad alemana de Frankfurt, a la que asistió Lagarde, el presidente del Bundesbank (banco central de Alemania), Jens Weidmann, planteó argumentos contrarios al análisis del FMI.



"Los retos económicos actuales en Alemania y en los países del euro" fue el tema de la conferencia, convocada por el presidente del Bundesbank para abordar esa controversia. Entre el FMI y Alemania existe desde hace varios años el diferendo a causa del superávit alemán.



"La reducción del superávit alemán contribuiría a reducir los desbalances globales, un tema que nos preocupa mucho", afirmó Lagarde, quien encabezó este jueves el panel de conclusiones de la conferencia en Frankfurt.



Resaltó que el resurgimiento del proteccionismo, o de amenazas proteccionistas, no está desvinculado de la acumulación que registra la balanza de pagos en algunos países.



Lagarde declaró que el gobierno alemán debería de invertir más en infraestructura, como carreteras, vías ferroviarias e infraestructura digital.



El FMI y la Comisión Europea urgen desde hace tiempo a Alemania para que incremente la demanda interna y las importaciones. Alemania tiene el mayor superávit del mundo en su balanza de pagos.



El país europeo registrará este año de nuevo un superávit fiscal y un superávit en la balanza comercial.



El presidente del Bundesbank argumentó que sería muy poco útil aumentar el gasto público alemán con el fin de incrementar los gastos públicos y privados.



Afirmó que el superávit que Alemania está acumulando será un amortiguador del cambio que se viene en este país europeo.



"Teniendo a la vista los cambios demográficos que se avecinan, la prudencia requiere que tomemos ese sabio consejo“, manifestó Weidmann.



En la actualidad Alemania aún disfruta de "la calma de la así llamada‚ pausa demográfica. Pero al comienzo del 2020, los efectos de una sociedad avejentada empezarán a golpear con fuerza. En la próxima década, la tasa aumentará de dos empleados por un pensionado, a alrededor de un empleado por un pensionado“, alertó.



Aseveró que si no se lleva a cabo una amplia acción política, ese problema en Alemania implicará un descenso significativo en el crecimiento de su economía y las repercusiones no se limitarán a ese país, que es la potencia económica de Europa.



Las consecuencias se resentirán en el área del euro y se podrían traducir en tasas de interés bajas a largo plazo, alertó.



Weidmann apuntó que ese superávit es un reflejo de la muy flexible política monetaria que se está aplicando en los países de la divisa única.



El presidente de Bundesbank dijo que Alemania tiene crecimiento positivo desde hace cuatro años consecutivos, niveles récord de empleo y la tasa más baja de desocupación desde la unificación nacional (1990).



Weidmann planteó la interrogante de si hay opciones políticas que al mismo tiempo puedan fortalecer el potencial de crecimiento de Alemania y del mundo.



Resaltó el fenómeno que está teniendo lugar en Alemania: la inflación no está subiendo al paso de la expansión económica del país. En otras palabras, la inflación es demasiado baja para el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) alemán.



Expuso que cuatro factores fundamentales están teniendo lugar al mismo tiempo en la economía alemana: inflación, bajo aumento de sueldos, superávit en la balanza de pagos y alto nivel de empleo. Esa simultaneidad es una ecuación que contradice a la teoría económica.



Indicó que en la gestación de ese fenómeno en Alemania influye la migración que llega al país y se incorpora en el mercado de trabajo, así como la creación de cadenas de valor globales.



Weidmann dijo que ese fenómeno también está presente parcialmente en Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Suecia, entre otros.



Alemania atribuye el superávit que registra a la disciplina presupuestaria, a la tendencia de ahorro de los alemanes, y a la fortaleza de la economía del país, que se basa, en gran medida, en la organización y la planeación.



Ese punto de vista es compartido en gran medida en el país europeo. El principal diario financiero alemán, Handelsblatt, tituló este jueves su artículo sobre la conferencia de Frankfurt: "Duras críticas al escolar modelo".