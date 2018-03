Enrique Zorrilla, director general de Scotiabank México, considera que en el actual sexenio ha habido avances en inclusión financiera y mejora de servicios para la población, pero reconoce que aún hay espacios para una mayor bancarización.

Estima que la banca seguirá con su dinamismo en México, pero que ésta va de la mano de la economía y la estabilidad financiera, por lo que considera que los fundamentales deben prevalecer para continuar con estos ritmos.

El director de la filial del banco canadiense en México insiste en que se trabajará con el presidente que los mexicanos elijan.

— ¿Qué balance nos puede hacer en materia financiera de esta administración que va de salida?

— Creo que avanzamos en un capítulo con la reforma financiera, destacó no solamente la portabilidad hipotecaria, también se avanzó en la portabilidad de nómina. Me parece que hay nuevos participantes que han cubierto segmentos o regiones que han ampliado la oferta financiera. Creo que en general el sistema financiero se mantiene bien capitalizado, líquido. Pasamos de 25 a 36% en términos de nuestra participación respecto al PIB. Ciertamente la meta es 40%, nos queda un año, pero más allá de eso, lo trascendente era la ruta, la tendencia. En ese sentido creo que es un avance robusto, sólido para el sector financiero.

— ¿Qué pendientes ve? ¿Qué sería lo ideal para un país como México en materia de penetración crediticia?

— Creo que claramente todavía hay ramas, todavía hay espacio para una mayor bancarización, seguimos con esfuerzos importantísimos en términos de la educación financiera. Sin duda estamos enfrentando retos, tanto gobierno como sector financiero en términos de seguridad y seguridad cibernética; y ahí tenemos proyectos que van a ser transformacionales, los biométricos y la identificación de todos y cada uno de los clientes. Considero que hay espacio de mayor competencia en más de un sector, se abrió muy duro la competencia en el crédito automotriz, hay nuevos participantes incluso bancarios. Creo que hay espacio para una mayor competencia y participación en crédito de nómina.

— ¿La siguiente administración, independientemente de quién quede, deberá seguir por esta línea o hacer un cambio sustancial para lograr una mayor inclusión?

— Considero que como ABM, como sector, el contexto de las perspectivas para los siguientes años va a ser muy importante. Y es un consenso que tenemos que alcanzar entre las instituciones, entre los distintos grupos de bancos, pero yo creo que con los esfuerzos que se han hecho, la banca sigue a la economía, sigue al impulso empresarial, sigue a la aspiración de los individuos y familias. En ese sentido lo que se haga por fortalecer instituciones, como ha sido Buró de Crédito, y una mayor vinculación con la Condusef me parece que va en línea con una actividad mucho más profesional.

— ¿La banca seguirá con este ritmo, independientemente de quién quede en la Presidencia?

— Sin duda, la banca va de la mano de esta estabilidad financiera, de este crecimiento económico, creo que México se sigue distinguiendo, seguimos teniendo un bono demográfico positivo: más de 1 millón de nuevos empleos cada año, lo que nos permite hacer una planeación de mediano-largo plazo. Te diría que, independientemente de la administración, la razonabilidad económica y el fortalecimiento de estos fundamentales macroeconómicos y de vinculación con nuestra clientela deberán prevalecer.

— ¿Eso es lo que esperan?

— Yo creo que sí, estamos esperando un crecimiento de 2.4% para el 2018. Tuvimos un gran cierre a diciembre con una gran actividad empresarial y creemos que a marzo vamos a estar creciendo 3.5-4.0% trimestre contra trimestre en la actividad empresarial, entonces en ese sentido me parece que hemos avanzado muchísimo como país, en la institucionalidad, en la definición de nuestros rumbos, en las discusiones en los distintos foros, respecto a las promesas de cómo caminar hacia adelante, tenemos muchísima confianza en el desarrollo y la implementación de las reformas que tienen el apellido de estructurarles, porque lo son. Hay que recordar que en los últimos cuatro años hemos invertido 710 millones de dólares canadienses, (más de 10,000 millones de pesos) y esto no podría darse si no tuviéramos una convicción de que México sigue siendo una mayúscula oportunidad para el desarrollo de nuestros objetivos.

— ¿Cómo están viendo desde Scotia, su casa matriz, este año? ¿Ven un riesgo en específico?

— Evidentemente es un año que tiene fundamentos de volatilidad, de incertidumbre. Claramente seguimos viendo las discusiones con el TLCAN, deseamos que el tratado se confirme, que sea un tratado modernizado, actualizado, pero que siga creciendo las relaciones comerciales de estos tres países.

Ya hemos trabajado con distintas administraciones que tienen distintos valores, distintas tradiciones, perspectivas hacia adelante, y hemos trabajado también con administraciones de muy diversas tendencias, me refiero a Chile, Perú, Colombia, y eso me permite claramente confirmar que Scotiabank estará trabajando con el México que finalmente elijan los mexicanos. Me parece que las instituciones que se han construido, los rumbos que se han establecido son rumbos que con variantes, como son las reformas estructurales, los fundamentales macroeconómicos, nos parecen espectacularmente importantes hacia adelante, y en ese sentido confiamos tanto en las instituciones como en la razonabilidad económica y la estrategia respecto al rumbo de nuestro país.

— En específico, ¿a Andrés Manuel López Obrador cómo lo perciben?, ¿lo ven así como lo pintan?

— Él tiene su particularidad, ha presentado su proyecto de nación, ha escrito un libro muy particular en términos de expresar sus expectativas hacia adelante, y otra vez, no podría pensar en un candidato que per se sea el mal de país, es su percepción de qué es lo correcto hacia adelante de México y también esa estrategia, en todo caso existen los foros institucionales, está el Congreso, las distintas cámaras. Se ha hablado mucho de que no habrá candidato que obtenga la mayoría en el Congreso, que gane quien gane tendrá que dialogar, negociar, que tendrá en última instancia que recibir la valoración y punto de vista de esos distintos grupos y asociaciones políticas.

Y en ese contexto, México ha avanzado muchísimo en términos de institucionalidad, y confiamos en que ese rumbo será como deberá ser por el beneficio del país.