"Yo no creo que tengamos un problema de recursos, ni nosotros ni ningún banco en México. Si el proyecto es viable, va a conseguir financiamiento", afirma Jorge Arce, director general de HSBC.

En el caso de este banco de origen británico, detalla que es un banco muy bien capitalizado, que está creciendo, por lo tanto, con recursos suficientes para invertir o prestar en proyectos, pero de una manera prudente.

En entrevista, comenta que los choques externos están cambiando la situación de crecimiento económico a nivel global, lo que afectará a México, pero que el país está fuerte en sus fundamentales, como en el caso de unas finanzas públicas sanas, con un superávit primario, una deuda prudente y la ratificación reciente del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

En este sentido, el banquero, que llegó al cargo recientemente, destaca la importancia de que se detonen los proyectos de inversión, tanto públicos como privados, para que empiece a generarse el círculo virtuoso que derive en que la economía empiece a retomar su crecimiento.

"Lo que sí esperamos es que ya se estén activando en la Ciudad de México

muchos de los proyectos, proyectos grandes que generen mucho empleo y crecimiento. También estamos viendo que el gobierno federal tiene un importante inventario de proyectos. Eso debería activar la inversión privada y pública, que ayudará a romper un poco la inercia. El hecho de que se haya ratificado el tratado de libre comercio quita una incertidumbre muy grande", señala.

Aclaró que aún no se cuenta con todas las bases, pero sí en qué proyectos se comenzará a dar prioridad y cómo van a crecer.

"Ya se empiezan a desahogar y esos proyectos son de alta envergadura, en transporte, logística, transmisión y generación eléctrica, agua, aeropuertos y trenes. Hay una serie de cosas que deberían detonar el crecimiento económico. Lo que pasa es que, primero, el gobierno no construye; entonces, cuando invierte crea fuentes de trabajo y fuentes de negocio para el sector privado, y también hace que los inversionistas privados inviertan porque no todos los proyectos son 100% del gobierno. Entonces, eso rompe una inercia. El país necesita inversión para crecer. Punto; no hay otra", enfatiza.

Hay recursos, pero se debe ser prudente

En este sentido, el director general de HSBC México destaca que la banca está lista para prestar en proyectos, pero de una manera prudente.

"Nosotros no inventamos los proyectos, sino que los clientes nos los traen, entonces, nosotros trabajamos con el cliente, vemos cómo funciona, si el riesgo es adecuado, si es el perfil adecuado para el banco, y trabajamos con ellos", menciona.

Agrega: "México tiene la peculiaridad de que no sólo los bancos locales lo hacen; es un mercado muy abierto. Bancos internacionales pueden apoyar; inversionistas que no son bancos; fondos de inversión, y fondos de infraestructura también están viniendo a México a ver proyectos y a invertir en proyectos".

Banca debe ser sólida

Respecto al papel que debe jugar la banca para apoyar el crecimiento, Jorge Arce comenta que esta debe ser una banca sólida, ya que tiene la obligación de manejar los recursos de sus clientes de manera prudente, y utilizarlos para invertirlos en actividades productivas para el país, como comercio internacional y local; préstamos para inversiones, desarrollo de bienes raíces y para el sector agropecuario, y el sector primario, por mencionar sólo algunos.

"Entonces, la banca tiene esa función de manejar prudentemente los recursos de la población y utilizarlos para proyectos productivos, y yo creo que lo va hacer y lo va a seguir haciendo", puntualiza.

Añade: "Si quieres ver cuando un país es riesgoso o no, ves su banca. Si su banca está bien capitalizada, es sólida, está generando ganancias, está integrando nuevos clientes y está bancarizando nuevos clientes, eso es positivo para el país. Entonces, el juego de la banca es, primero que nada, atraer nuevos clientes, que ahorita no están bancarizados. ¿Cómo das eso? Con nuevos servicios, siendo más ágil, siendo más digital, estando más cerca de los clientes. Eso es clave".

El banquero destaca que, pese al entorno internacional, hay mucho apetito de inversionistas, tanto locales como extranjeros, de entrar a México. "Vamos a empezar a analizar y estamos analizando cada uno de los proyectos en donde podamos participar. Estamos trabajando con nuestros clientes, con el sector privado, con el gobierno, y vamos a tratar de ser muy activos en eso".