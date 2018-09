Aunque la banca ha dado la bienvenida a la Ley Fintech y su regulación secundaria, el sector insiste en pedir “cancha pareja” para todos los jugadores, sobre todo si otras entidades como las de tecnología financiera, a través de monederos electrónicos, van a captar recursos del público como ya les está permitido.

“Lo único que decimos es: cancha pareja. Si una fintech capta para querer intermediación bancaria, que en teoría no lo debe de hacer, que cumpla con los requisitos de un banco”, destacó este martes Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México.

El líder de los banqueros refirió que el sector, en su momento, ya realizó los comentarios respectivos a la regulación que aplica para las fintech, pero insistió en que el punto central es que debe haber las mismas reglas para las mismas actividades que realicen los diferentes jugadores en el sistema financiero.

La reglamentación secundaria, publicada hace algunos días, establece que a las fintech, a través de monederos electrónicos, se les permite captar hasta 60,000 pesos acumulados al mes, mientras que a los bancos sólo 20,000, aun cuando este último sector cumple con una regulación mucho más fuerte en este tema.

Ernesto Torres Cantú, director general de Citibanamex, uno de los bancos que más impulsa al sector fintech, enfatizó por su parte que, en la reglamentación para las empresas de tecnología financiera, se protege al sistema en materia de prevención de lavado de dinero, ya que las fintech deberán cumplir con ello y otros requisitos. Sin embargo, coincide en que debe haber las mismas reglas para el tema de captación.

“Me parece muy importante que se entienda la diferencia; que los clientes entiendan la diferencia de tener depositado dinero en un monedero que no es bancario, que no tiene la protección del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y es muy importante que eso se diga y se repita: esa protección del IPAB se tiene si su dinero está depositado en los bancos exclusivamente, no en un monedero que no es bancario, y eso se tiene que decir, por ley es muy importante que se cumpla”, señaló el banquero en entrevista.

Hoy, de los clientes que tengan ahorros en una institución bancaria, el IPAB los cubre hasta por 400,000 Udis, que representan alrededor de 2.4 millones de pesos.

Pese a ello, el director de Citibanamex no ve a las fintech como competencia sino como complemento, pero al menos en el tema de la captación, sí piden reglas similares para todos los jugadores.

Otros intermediarios que tienen permitido captar son las sociedades financieras populares y las cooperativas de ahorro y préstamos, aunque en las primeras ha habido casos de quebrantos y de afectación a los usuarios.

Rodrigo Kuri, director corporativo de estrategia y transformación digital de Citibanamex, comentó hace unos días también que, en este tema, la amenaza no son las pequeñas fintech sino los gigantes digitales como Amazon y Facebook, que quieran llegar a entrar con monederos electrónicos.

“Si todos empiezan a hacer su monedero y todos empiezan a hacer captación y no tienen las mismas reglas de capital y de infraestructura que tienen los bancos, estamos en desventaja”, expuso.

En esa ocasión, el directivo mencionó que, por ejemplo, abrir cuentas de cheques requiere una infraestructura, un costo y una regulación que para los bancos es muy pesada, por lo que las reglas del juego tendrían que ser similares para jugadores bancarios y no bancarios.