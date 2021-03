Para Marcos Ramírez Miguel, director general de Banorte, una de las lecciones que ha dejado la pandemia del Covid-19, es que hoy está demostrado que pueden hacerse trabajos de tipo híbrido, parcial en oficina y otra parte desde casa.

“La banca del futuro ya no es de que llegues y te sientes en tu escritorio y estés ahí ocho horas y te vayas, sino que puedes decir: mis tareas son la A, B y C; la A sí la hago en el banco, pero la B y la C las hago en mi casa”, explica.

En entrevista, comenta que este banco, tanto en Monterrey, donde tiene su sede, como en la Ciudad de México, están en un proceso de reingeniería de oficinas enteras. “A nivel físico estamos destruyendo pisos enteros y volviéndolos a hacer”, dice.

No obstante, no cree que se vayan a terminar los “ladrillos”, como también se le conoce a las oficinas físicas, de un día para otro.

“Porque sí necesitas la fertilización cruzada. Necesitas que la gente mayor le enseñe a la gente menor, uno que acaba de salir de la universidad que entienda, que vaya”, puntualiza.

Agrega: “Sí podemos aprender muchas cosas de la pandemia, decir qué hay cosas que sí se pueden hacer desde la casa, que sí se pueden hacer mejor y hay cosas que se pueden hacer en el piso, lo tenemos que aprender”.

“¿Qué viene? Una reflexión y aprender lo mejor que podamos de lo que fue la pandemia y después una expansión de ahora cómo podemos ser mejores y a qué velocidad lo vamos a hacer para ser la mejor banca del país y creo que hacia allá vamos”, enfatiza.

Sensación agridulce

El director general de Grupo Financiero Banorte comenta que la pandemia ha dejado una sensación agridulce, pues, por una parte, interfirió un poco en la parte final del Plan 2020 que traía el banco desde hacía unos años, pero por otra, supieron entender desde el primer momento la situación y fue por ello que, antes que cualquier otra institución, lanzaron el programa de diferimiento de pagos como medida de apoyo a sus clientes que lo requirieran.

“Supimos entenderla desde el primer momento: ‘oigan, esto está’, lo que yo creo que no le pegamos fue a la duración del evento, pero a la magnitud sí le entendimos, dijimos: esto va a cambiar las reglas en absolutamente todo y sacamos los programas de apoyo (…) Nos aventamos a decir: ‘esto se tiene que ir, esto no es una coyuntura, es estructural esto va a cambiar las reglas del juego y este año nos tenemos que adaptar’”, destaca.

Programa de diferimientos, excelso En este sentido y casi un año después de que Banorte sacó su programa de diferimientos, Marcos Ramírez asegura que ahora que están “despertando” las carteras (pues al no haber pagos las carteras permanecieron “dormidas” y una vez que terminó el plazo despertaron), lo están haciendo bien.

“Si bien fue un poco doloroso tomar esta decisión, fue la única medicina que encontramos, porque fue medicina para la banca, pero que nos sacó de la bronca a todos (…) Entonces calificaría de excelso todo lo qué pasó, de cómo enfrentábamos la situación”, afirmó el directivo de Banorte.

Viene plan que terminará en el 2023

El director de Banorte adelanta que en el banco están trabajando en un nuevo un proyecto que presentarán pronto, que va a terminar en el 2023, el cual tiene que ver con una mayor digitalización de sus productos.

“El país necesita todavía mucha inclusión financiera y no debemos olvidar todo eso, pero sobre todo hay inclusiones financieras que se pueden hacer a través de la digitalización y queremos ser los pioneros, queremos ser los más importantes del sistema, queremos ser la referencia”.

En este sentido, dijo que en el banco “estamos muy entusiasmados de todo lo que debemos hacer para los años que vienen y más que preocupados estamos ocupados en lanzar todas las cosas que tenemos que hacer”, añade.

Ramírez Miguel subraya que el 2020 fue un año muy diferente al que se tenía pensado, y tuvieron que aprenderse muchas cosas.

“Entonces —añade—, la sensación es pues que nos pasó lo que nos pasó y eso es agrio, pero lo dulce es que lo supimos superar, lo supimos superar muy bien”.

En el 2020, salvo en portafolios como tarjeta de crédito y gobierno, el financiamiento de Banorte registró alzas.

De esta manera, aunque en lo general el sector bancario mostró una contracción del crédito a partir de agosto, este banco logró que su cartera total creciera 5% durante el año del gran confinamiento.

Para este año esperan un crecimiento entre 6 y 8 por ciento.

eduardo.juarez@eleconomista.mx