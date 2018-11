Ahora fue la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) la que le respondió a la Asociación de Bancos de México (ABM) en el sentido de que sus cifras, en las que señala que las comisiones que cobran las entidades financieras son mayores que en algunos de sus países sede, no son erróneas.

La semana pasada, la ABM expuso que las cifras reveladas por Condusef y utilizadas por la bancada de Morena en el Senado son erróneas y que los datos no son comparables con los registrados en los países sede de algunos bancos en lo referente a las comisiones.

La Condusef, que preside Mario Di Costanzo, indicó que los ingresos por comisiones que se utilizan en el análisis se refieren a las comisiones netas, es decir, el resultado de restar las comisiones cobradas menos las comisiones pagadas.

“Dichas cifras están extraídas de los reportes financieros que las instituciones bancarias envían periódicamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y que para el 2017 ascendieron a 108,000 millones de pesos”, destacó.

Añadió que, para el caso de los ingresos por comisiones de las mismas instituciones en sus países sede, los datos se tomaron de los reportes publicados en sus portales oficiales de Internet y se refieren a comisiones brutas.

“Lo anterior obligó, para tener una mayor precisión en el análisis y no comparar peras con manzanas, a que las comparaciones internacionales se hicieran sobre comisiones brutas, por lo que no existe el sesgo que argumenta en su comunicado la ABM en el sentido de las cifras no son comparables”, expuso.

La Condusef refirió que en su comunicado la ABM también menciona que el crecimiento en los ingresos por comisiones es resultado de un elevado nivel de actividad bancaria y no por mayores cobros.

En este punto, la comisión enfatizó que entre el 2013 y el 2017, mientras que la tasa media anual de crecimiento de los ingresos por comisiones fue de 12%, la cartera de crédito que refleja la actividad bancaria creció apenas 9.7 por ciento.

“Los ingresos por comisiones como porcentaje de la cartera crediticia alcanzaron su punto más alto en el 2017, al ser de 18 por ciento. Los ingresos por comisiones han crecido por arriba de la actividad bancaria”, insistió. Aunado a ello, detalló que, de acuerdo con información de la CNBV, en el periodo enero-agosto del 2018, los ingresos de la banca por comisiones netas fueron de 78,000 millones de pesos, cifra 10% mayor respecto a los ingresos por comisiones obtenidos en el mismo periodo del 2017. “Este crecimiento es más del doble de la inflación acumulada en dicho periodo”.

“La Condusef reconoce la necesidad de revisar, analizar, discutir y, en su caso, modificar, en un ámbito plural y en donde participen todos los actores, las características, el objeto y el nivel de las comisiones que cobra la banca en México”, argumentó.