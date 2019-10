Entre las empresas que se beneficiaron de las condonaciones fiscales, otorgadas entre el 2007 y el 2015, se encuentran varias instituciones financieras, como aseguradoras, afianzadoras, bancos, casas de Bolsa y afores, de acuerdo con la lista que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le proporcionó a Fundar. En total, estos sectores obtuvieron un perdón fiscal por 3,744 millones 880,880 pesos durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

El sector más beneficiado fue el bancario, el cual, pese a que sólo hay registro de nueve instituciones bancarias, sumó un monto perdonado de 1,990 millones 603,981 pesos.

En este sector, el más perdonado fue el Banco Nacional de Comercio Exterior, con 1,543 millones 270,737 pesos en el 2008. Le siguieron Banca Mifel, con 230 millones 153,427 pesos perdonados en el 2008 y el 2013, y CIBanco, con 108 millones 340,498 pesos entre el 2008 y el 2013.

Al respecto, Salvador Arroyo Rodríguez, consejero delegado de CIBanco, refirió que los adeudos de la institución se dieron cuando aún era una casa de cambio, por lo que al volverse una institución de banca múltiple buscaron liquidarlos con apego a la ley.

“No fue un arreglo que tuviéramos con la autoridad; no hubo negociación particular. Como muchas empresas, nos adherimos a un programa que salió para condonar los impuestos”.

Aseguró que CIBanco trabaja conforme a la ley y cumple con sus obligaciones fiscales.

Otros bancos que aparecen son JPMorgan, Monex, Banco Regional de Monterrey, Bank of Tokyo Mitsubishi y Banco Ve por Más.

El sector asegurador fue el segundo mayor beneficiario de las instituciones financieras. En el periodo mencionado, a 20 aseguradoras se les perdonó impuestos por 723 millones 436,613 pesos.

La compañía más beneficiada en este rubro fue AXA, a la que en total se le condonaron 257 millones 65,995 pesos tras solicitar perdones en el 2010, el 2011 y el 2013. En segundo lugar quedó Quálitas, aseguradora que se especializa en el rubro de automóviles y cuyas tres condonaciones fiscales sumaron 122 millones 309,892 pesos. En tercer lugar se ubicó MetLife, a la que en el 2008 Felipe Calderón le condonó 78 millones 484,895 pesos.

Otras aseguradoras que están listadas son Allianz, El Águila, AIG Seguros, Seguros Monterrey New York Life, Seguros Azteca, entre otras.

En el caso de las afianzadoras, ocho fueron condonadas por un monto de 579 millones 637,157 pesos. Aquí, la Afianzadora Insurgentes fue la más beneficiada, con 429 millones 671,133 pesos.

Sólo Afore XXI Banorte e Invercap fueron las administradoras de fondos para el retiro que se publicaron en la lista, en donde a la primera se le condonaron 20 millones 62,588 pesos en impuestos y a la segunda 6 millones 550,845 pesos.

Faltan por publicar

El SAT y Fundar informaron el martes pasado que existen aún 201 contribuyentes que no han sido publicados, ello debido a que interpusieron amparos para que sus datos no se dieran a conocer. Estos casos se encuentran en los juzgados y aún no son resueltos.

“Están sub judice (los casos) porque el juez de amparo concedió la suspensión provisional primero, luego la definitiva, hasta que resuelva el fondo, entonces de esos 201 no tenemos todavía certeza de quiénes son, ni cuánto implica el monto de cada crédito”, declaró a medios el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas.

Estos contribuyentes habrían tenido una condonación por 101,443 millones de pesos. (Con información de Héctor Molina)