Nuno Matos, director general de HSBC México, afirma que el futuro de la banca está en lo digital, aunque en el caso del país, considera que habrá todavía un tiempo en el que conviva lo digital con lo tradicional como es el caso de las sucursales.

Para ello, el banco de origen británico habrá invertido alrededor de 250 millones de dólares del 2016 al 2019 en innovación tecnológica para que sus más de 5 millones de clientes de consumo gocen de los beneficios de la banca digital. Hoy 2 millones ya la usan. En esto, han echado mano de un trabajo interno, pero también de colaboración con las fintech, y han instrumentado herramientas como inteligencia artificial, big data y robótica.

En entrevista, el banquero de origen portugués está consciente de que grandes jugadores tecnológicos llegarán a México a competir por parte del mercado de servicios financieros. No obstante, es claro en asegurar que debe ser con las mismas reglas, además de que “para hacer trabajo de banco, tienes que ser un banco”.

En cuanto al tema de la ciberdelincuencia, refiere que está creciendo, pero en el caso de HSBC usará inteligencia artificial y biométricos para atacarla.

—¿Cómo está HSBC en el tema de banca digital, cuánto están invirtiendo y cuántos clientes ya la utilizan?

—Tenemos 5 millones de clientes en banca de consumo y 2 millones prácticamente ya son clientes enrolados en nuestra banca digital. El crecimiento de banca móvil es el mayor, ese canal sin duda es el que más crece en términos de contacto con clientes. Creo que seguirá creciendo a ese ritmo por unos años hasta que esos canales se vuelvan universales para toda la gente. En el 2016-2017 hemos invertido 150 millones de dólares, lo que nos permitió hacer un cambio inicial importante al nivel de banca online y de banca telefónica. Hemos invertido también en cambiar nuestros cajeros a cajeros full service, en crear aplicaciones, apps. En el 2018 invertimos 50 millones de dólares en digital, y deberíamos estar a un ritmo de 50 millones de dólares en este 2019. Sin duda es parte del futuro de la banca, es innegable que al día de hoy es complementario a las sucursales y otros canales. Es decir, el canal digital no vino para eliminar a la sucursal, vino para complementarla, dentro de algún tiempo seguramente veremos una reducción de sucursales en el mercado, pero yo creo que, en México en los próximos años, veremos ambos canales creciendo.

—¿Cómo está trabajando HSBC temas como big data, inteligencia artificial, blockchain, qué tanto están inmiscuidos aquí con esos temas?

—En big data, estamos preparándonos para tener la infraestructura necesaria para manipular cantidades casi ilimitadas de información. Esas infraestructuras presuponen, por ejemplo, migrar parte de nuestra gestión de producción y de datos al cloud. Estamos migrando también a estructuras mucho más robustas que nos permitan manipular cantidades de datos estructuradas y no estructuradas, de eso se trata; también en el tema de información, inteligencia artificial, en robótica, estamos haciendo muchas cosas. Ya tenemos varios procesos en el banco, especialmente operacionales en donde son computadoras que están realizándolos, lo que se llama robotics. No son robots, son softwares que básicamente hacen procesos estructurados y lo hacen con calidad muy adecuada. Estamos migrando varios procesos para robótico que es una tendencia innegable para eficientar los procesos. Y en todo el tema de lavado de dinero, detección de fraude, ya estamos utilizando inteligencia artificial, o sea tenemos modelos capaces de aprender lo que están viendo permanentemente, y que una vez que son alimentados por humanos, son capaces de tomar decisiones cada vez más asertivas.

—Con todos estos avances vienen nuevas forma de delinquir a través de estos canales. Es un avance importante, pero ¿qué tanto se tiene que hacer a nivel gremio para que el ciberdelincuente no vaya siempre adelante?

—Dos cosas. Hoy la banca, y no solamente la banca, está sufriendo una ola creciente de fraudes, tanto cibernético como no cibernético. En el 2019 la no cibernética sigue siendo de lejos la mayor. Y dentro de la no cibernética tenemos tanto fraude externo como interno, y externo combinado con interno. Hay varios elementos que son fundamentales para controlarlo. Uno de ellos es el robo de identidad en México. Hoy claramente hay un nivel de falsificación de documentación y un nivel de robo de identidad absolutamente fuera de control. Los biométricos son fundamentales. De hecho es fundamental por un tema de control de fraude. HSBC va a iniciarse con la huella digital, combinada con voz, voz ya la tenemos, la huella digital va a iniciarse a partir del tercer trimestre de este año, creemos que podemos controlar de forma importante el tema de suplantación de identidad.

—Con los cambios digitales, ¿qué tanto ha cambiado o tiene qué cambiar el perfil tanto del empleado bancario como el usuario?

—México es un país apenas con 40% de la población bancarizado. Por lo tanto, no es de esperar que tengamos una reducción de sucursales en el corto plazo. Al contrario, sí tenemos todavía 60% de los mexicanos que no tiene una cuenta en banco, lo que se esperara es que exista todavía necesidad de abrir cuentas y de proximidad física. A su vez, también es lógico que las nuevas generaciones vayan ingresando al sistema financiero a través del mundo digital, a través del mundo móvil. Parte importante de la bancarización es que va a ser hecha a través de las cuentas digitales, pero la sucursal en México está muy lejos de perder su función. Yo siempre hago una comparación para ilustrar lo que estoy diciendo. En México hay más o menos una sucursal por cada 10,000 mexicanos. En España hay una para cada 1,500 y había una para cada 900 en el 2010. Con el crecimiento económico mucha gente se va a bancarizar, muchos lo harán ya directo en el mundo digital, pero el digital no es un modelo exclusivo.

—¿La entrada de los gigantes tecnológicos representa una competencia mayor, algún riesgo para la banca tradicional?

—Seguramente tendremos grandes compañías tecnológicas que podrán entrar en el mercado financiero; intentarán capturar parte importante del negocio. Diría varias cosas. El negocio tecnológico de esas compañías es mucho más rentable y mucho menos regulado que el negocio de la banca, entonces no es muy claro que les interese migrar de un negocio, o añadir desde un negocio muy rentable donde están, a negocios menos rentables y mucho más regulados. Claro, sin duda es posible hacer parte del negocio bancario que es menos regulado, que es dar un préstamo, lo cual no tiene tanta regulación como tomar un depósito, pero siempre recuerdo a todos que para ser un banco, tienes que organizarte jurídicamente como un banco y ser regulado como un banco, tiene sus costos y su rentabilidad mucho más baja. Así que sin duda estamos preparados para esa competencia, pero también estoy convencido de que en el negocio bancario, los bancos que estamos desde hace muchos años sí somos capaces de seguir evolucionado y usando la información que tenemos a nuestra disposición difícilmente nos pueden suplantar. Como siempre digo, para hacer trabajo de banco, tienes que ser un banco.