El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) planea realizar una inversión de 1.5 billones de pesos durante esta administración, que se traducirán en 3.3 millones de acciones de vivienda, informó Carlos Martínez Velázquez, director de la hipotecaria del Estado.

En entrevista, previa a la realización de la 119 Asamblea General del Instituto, Martínez Velázquez habló sobre las intenciones que tiene la administración del organismo durante este sexenio, donde pretende participar con 65% de la inversión total de 2.3 billones de pesos, que el gobierno prevé realizar como parte del Programa Nacional de Vivienda anunciado hace algunos días.

Se prevé que, al cierre de este sexenio, los organismos nacionales de vivienda, junto con las autoridades del sector, realicen en conjunto 5.4 millones de soluciones habitacionales y un beneficio para 20 millones de personas en el país.

“La inversión total para 3.3 millones de acciones de vivienda (que realizará el Infonavit al 2024), equivale a 1.5 billones de pesos, es una inversión muy grande y el Infonavit sería el que tendría mayor contribución (en el Programa Nacional de Vivienda)”, declaró Martínez Velázquez.

De acuerdo con el director de la hipotecaria del Estado, el Infonavit buscará abarcar las directrices planteadas en el programa para los organismos nacionales de vivienda, desde generar esquemas de autoproducción hasta buscar soluciones financieras para segmentos poblacionales que cuentan con empleos cíclicos, sin dejar de lado los esquemas que ya ha impulsado en este 2019.

Anteriormente, dejó claro que su estrategia se enfocará en poner en el “centro al derechohabiente”, para tener una relación más cercana.

“Lo que se busca es generar programas para hacer asequible la vivienda, lo estamos haciendo en aspectos como tasas de interés y con las reestructuras. Asimismo, generar soluciones financieras innovadoras para poblaciones que tienen empleos cíclicos”, indicó el funcionario.

Martínez Velázquez habló de los planes al 2024 de la cuarta hipotecaria más grande del mundo, la cual genera siete de cada 10 hipotecas en el país y administra 62 millones de subcuentas de vivienda, que equivalen a 1.13 billones de pesos.

Nueva generación

Edad: 34 años.

Lugar de origen: Tlaxcala, Tlaxcala.

Formación: Colaboró en la Oficina de la Presidencia como jefe de Departamento; fue asesor del oficial mayor de la Secretaría de Economía y posteriormente en la Procuraduría Federal del Consumidor fue secretario particular y jefe de oficina.

Twitter @carlosmartinezv

Tren transístmico, oportunidad para atender el sur

En el año que lleva en la dirección general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez ha sido enfático en que la operación del instituto está ligada al mercado laboral del país. En este contexto, el funcionario indicó que, tradicionalmente, los estados del norte son los que han tenido mayor atención, pues la formalidad es mayor y la oferta más dinámica, además de que existen mejores condiciones para la adquisición de vivienda, por lo que existe una deuda de atención con las entidades del sur.

Ante ello, el funcionario acotó que ya se trabaja dentro de los planes de la construcción del tren transístmico, para poder subsanar parte de esa deuda. Se tratará de vincular la actividad del organismo a los otros planes que el gobierno tiene para dicha región del país.

“Se desarrollará todo el trazo del tren y ahí se pretende poner industria y demás. Es ahí donde estamos colaborando para estimar qué tanta masa laboral se requerirá y qué vivienda necesitarían dentro de ese trazo. Entonces, se está analizando dentro de esa franja el desarrollo de vivienda”, detalló Martínez Velázquez.

Relación con desarrolladores

Martínez Velázquez se declaró convencido de la idea de que un desarrollador debe escuchar al mercado más allá de depender de los planes gubernamentales; debe actuar conforme a su disponibilidad de capital y planear conforme al riesgo que enfrenta. Bajo este pensamiento, el funcionario indicó que el subsidio para la vivienda que se dio en la administración anterior hizo que se distorsionara el mercado, pues muchos empresarios hicieron sus planes de negocio conforme a lo que el gobierno derramaba para estos apoyos.

“Impulsaban de manera artificial el mercado. Tenían una sobreproducción de vivienda porque lo hacían con base en lo que el gobierno destinaba para ese subsidio. Por ejemplo, si el gobierno daba 5,000 millones de pesos, el desarrollador planeaba sus metas con base en ello. Se producían 100,000 casas en el país y a veces era vivienda que no se necesitaba”, explicó.

De acuerdo con el funcionario, en esta nueva etapa presupuestal, donde la visión del gobierno cambió respecto al tema del subsidio, algunos desarrolladores buscan revivir esta práctica, mientras que otros tratan de adaptarse a la realidad.

Mejora relación con la banca

Indicó que ve a este instituto como parte del sistema financiero, cuya actividad se puede complementar con la de la banca privada en beneficio de los derechohabientes, por lo que ya prepara esquemas para trabajar en conjunto, por ejemplo, que los trabajadores que no cotizan en el organismo (pero que en algún momento lo hicieron) puedan utilizar su ahorro para adquirir un crédito hipotecario con un banco.

“Estamos trabajando para que, a partir del siguiente año, la gente que tenga dinero en el Infonavit y que ya no sea derechohabiente del organismo, o no esté activa, se pueda llevar su dinero con el banco y le sirva para obtener una hipoteca con él. La idea es generar liquidez en el sistema financiero”, comentó.

El funcionario enfatizó que, si bien se ha querido ver al Infonavit como una competencia de los bancos, la realidad es que la hipotecaria del Estado atiende segmentos donde la banca no entra. “Atendemos a la población de mayor riesgo, donde no hay un solo banco. Los bancos no le otorgan un crédito hipotecario a nadie que gana menos de 7,000 pesos mensuales”.

Crecimiento del crédito

Del 2019 al 2024, el Infonavit prevé tener una tasa de crecimiento de 4% por año en su portafolio hipotecario. De acuerdo con Martínez Velázquez, el organismo cuenta con la solvencia y además se tienen buenas señales, tanto en el mercado como en la dinámica del empleo, para que dicha perspectiva se cumpla y se pase de 354,270 créditos hipotecarios que daría en este año, a 421,931 que otorgarían en los últimos 12 meses de este sexenio.

“Creemos que conforme se reactive la economía, porque vemos una reactivación en el siguiente año, vemos un crecimiento ahí, por eso nos atrevemos a hacer una proyección donde la colocación de hipotecas tiene un crecimiento anual de 4%, que es consistente con la historia”, expresó el funcionario.

Asimismo, destacó que en la actualidad el organismo cuenta con un índice de capitalización de 12.7%, cuando lo recomendable es que éste sea sólo superior a 8%, por lo que se revisaría reducir dicho porcentaje para analizar si se puede ser más agresivo en la derrama del crédito.

Esfuerzo por reducir tasas

Dentro de los planes que tiene la administración de Martínez Velázquez para el Infonavit durante este sexenio está una posible disminución de las tasas de interés que otorga el organismo, además de implementar un esquema de flexibilización donde de acuerdo al nivel salarial del trabajador se establezca una tasa y, si éste cambia, también se modificaría el costo de su crédito.

“Vamos a discutir la reducción de las tasas de interés del instituto (...) Tenemos que proponer al Consejo de Administración del instituto una flexibilización de los contratos, donde se pague una mayor tasa cuando el trabajador gane más y pagar menos cuando gane menos. Hoy no sucede así”, comentó el funcionario.

En la actualidad, la tasa contractual del Infonavit en un crédito hipotecario es de 12%; sin embargo, gracias a un esquema de subsidio cruzado, aquellos que ganan menos tienen una tasa en su crédito que va de 1.9 a 8.6% anual.

Comité de inversiones

El funcionario fue claro en decir que el mandato principal del Infonavit es otorgar una solución de vivienda a sus derechohabientes, más allá del tema pensionario que también trabaja el instituto.

Acotó que el rendimiento que da la subcuenta de vivienda a los trabajadores debe generarse por la actividad hipotecaria del organismo, por lo que el próximo año se prevé presentar una oficina de inversiones dentro del organismo para que exista la mejor toma de decisiones en función de dicho objetivo.

“Estamos constituyendo una oficina de inversiones, que no existía (...) Es una oficina que vamos a presentar el siguiente año y este año la hemos estructurado”, dijo el funcionario, y añadió que, durante esta administración, el organismo prevé generar un rendimiento real, por encima de la inflación, a la subcuenta de vivienda de 3.42 por ciento.

Mejorar coordinación

Una de las misiones del Infonavit durante esta administración es mejorar la coordinación con otros organismos, con el fin de tener una mayor eficiencia en la recaudación de las cuotas patronales que se hacen al organismo.

Según el director del Infonavit, lo que se busca es tener una mejor comunicación con entidades como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para el tema de la recaudación patronal.

“Seguramente empresas que le incumplen al IMSS es probable que también le incumplan al Infonavit. Lo que se hacía es que revisábamos la información de una empresa incumplida al mismo tiempo, misma que no se compartía, y luego los dos queríamos congelar la cuenta para hacer válida la cuota patronal, y había una descoordinación total”, acotó y añadió que, del universo de empresas registradas ante la hipotecaria, sólo 2% presenta una situación de impago.

Administración menos onerosa

Una de las banderas que se ha colgado Martínez Velázquez es la de reducir el gasto operativo del Infonavit respecto a lo que se hacía en la administración anterior, donde sus directivos tenían sueldos y prestaciones onerosas y se privilegiaba la adjudicación directa en el esquema de compras.

Durante este 2019, el Infonavit ha generado un ahorro cercano a 2,300 millones de pesos y además ha cambiado su enfoque de adquisiciones para priorizar la licitación abierta en lugar de la adjudicación directa.

“En años pasados, 90% del presupuesto se iba en adjudicaciones directas. Este año le dimos la vuelta. Se está licitando la mayoría del presupuesto, y además estamos generando ahorros de hasta 25% ”, comentó el funcionario.

Para el 2020, se prevé un gasto operativo de 19,900 millones de pesos, que representa una disminución real de 5.9% respecto a lo aprobado para su presupuesto del 2019.

Ejes del Infonavit 2019-2024

•Tener relación directa, frecuente y consistente con las y los derechohabientes.

•Ofrecer soluciones financieras sencillas y adaptadas a las necesidades de sus derechohabientes.

•Realizar una operación eficiente y transparente.

•Consolidar la oferta actual y flexibilizar condiciones.

•Automatizar procesos administrativos y operativos.

[email protected]