Los matrimonios de personas del mismo sexo pueden acceder a una hipoteca conyugal que otorga el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pues la hipotecaria del Estado no tiene alguna restricción para otorgar este tipo de financiamientos, por lo que las parejas en dicha situación pueden acercarse al organismo para solicitar y obtener un préstamo hipotecario del organismo, indicó su director general, Carlos Martínez Velázquez.

En conferencia de prensa, Martínez Velázquez detalló que del 2012 a la fecha, el organismo ha otorgado 710 financiamientos conyugales a matrimonios de personas del mismo sexo; sin embargo, y aunque el instituto no tiene alguna limitante, la principal barrera se da por parte de las legislaciones de cada estado, de las cuales, algunas no reconocen este tipo de uniones y por ende las parejas no pueden obtener una acta matrimonial, que es un requisito indispensable para solicitar un crédito de este tipo ante el Infonavit.

“El Infonavit nunca ha tenido ningún tipo de restricción, ni legal ni normativa, para otorgar créditos a pareja del mismo sexo, la limitante es que esté legislado (en cada estado) el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, como Institución no hemos tenido esa limitante a lo largo del tiempo y por lo tanto desde el 2012, se han otorgado 710 crédito a parejas del mismo sexo en el Instituto”, detalló Martínez Velázquez.

En la actualidad, 17 entidades ya reconocen el matrimonio civil igualitario, mismas que concentran 60% de los derechohabientes registrados ante el Instituto. En el 2009, la Ciudad de México se convirtió en la primera ciudad de América Latina en avalar legalmente este tipo de uniones.

En este contexto, Martínez Velázquez indicó que este 2019 se espera en el Infonavit un año récord en la colocación de créditos conyugales para personas del mismo sexo.

“En el 2019 ya van 93 créditos otorgados y lo que esperamos es que este año alcancemos un récord... si bien no ha habido restricción, también no ha habido una política activa por parte de la institución para decirles: pueden sacar su crédito conyugal del Infonavit”, precisó el director del instituto.

Incluirá crédito solidario

En este contexto, el subdirector General de Crédito del Infonavit, Rodrigo Gutiérrez Porter, indicó que uno de los objetivos del organismo hacia el 2021 es flexibilizar el esquema de financiamiento, donde se incluyan créditos solidarios, es decir otorgar préstamos con garantía solidaria a papás e hijos o hermanos o co-residentes.

“Una de las cosas que vamos hacer es movernos a créditos solidarios, para que puedan solicitar un crédito, por ejemplo, papá e hijos, hermanos, coresidenciales. Entonces nos vamos vamos abrir mucho más para que las personas que hoy tienen acceso a una vivienda de equis valor pueda sumar (el valor) de un crédito con el de un familiar o amigo”, comentó Gutiérrez Porter.

El subdirector del organismo apuntó que al final de este año se comenzará dicho esquema con padres e hijos y a hacia el 2021, se espera que este tipo de financiamientos signifiquen 100,000 acciones hipotecarias extras, que se sumarían a las 350,000 que realiza en promedio el organismo cada año.

“Cuando vemos que hoy colocamos cerca de 350,000 acciones hipotecarias en un año, con esto podríamos tener un perímetro de 100,000 adicionales, es algo que sí puede transformar al Instituto”, expresó Gutiérrez Porter.