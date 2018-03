El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) indicó que el gobierno federal debe asegurar que no volverá a cambiar la estrategia ni metodología de cómo se calcula el precio de la gasolina y exigió que exista la mayor transparencia posible sobre el proceso de la liberación de los precios de los combustibles.

"No es idóneo cambiar de estrategia de manera consistente porque no sólo tiene que ver con el impacto a la sociedad, sino que generas dudas de quienes van a invertir en México", expuso Adriana Berrocal, presidente nacional del IMEF en conferencia de prensa.

Recalcó que, debe existir absoluta transparencia en la fórmula que se utiliza para calcular los precios de los combustibles por cada región, y que se difunda la información sobre el tipo de cambio y el precio internacional de la gasolina que se utiliza.

"Coincidimos en que no ha habido suficiente transparencia en el proceso tanto de la implementación de la política como las fórmulas aplicadas y las decisiones posteriores que se han manifestado como acciones para suavizar los precios, sigue quedando en discrecionalidad y es difícil opinar al respecto más allá de la información que se da día con día".

Ayer la Comisión Reguladora de Energía (CRE) dio a conocer los precios que se tendrían en la Magna, Premium y el diésel este martes en cada una de las regiones en que fue divida el país. No obstante, no quedó claro el precio máximo promedio ponderado, y la Secretaría de Hacienda no dio ninguna declaración al respecto.

"Necesitamos transparencia, certeza y consistencia en las decisiones. Si ya se hizo un análisis amplio, lo que menos esperas es que a los 15 días el escenario cambie tan dramáticamente y que se tenga que hacer un ajuste a la política que se está planteando".

Enfatizó que se debe tener una fórmula clara, que se dé a conocer de dónde se generan los insumos y cómo se hacen las operaciones para dichos resultados. "Esto ayudaría a darle credibilidad al proceso, inclusive creo que sería solidaridad para la ciudadanía que quiere apoyar políticas que resulten en el largo plazo en un bienestar".

Berrocal aclaró que sí apoyan el proceso de liberar los torcidos de los combustibles, solo que se tiene que hacer con un mayor nivel de rendición de cuentas.

ISR compensará faltante de IEPS

Gabriel Casillas, presidente del Comité Nacional del IMEF, expuso que con la intervención de Hacienda es probable que se obtengan menores recueros por el IEPS a combustibles, pero podrá ser amortizado por el incremento en la recaudación del ISR.

"Si el IEPS se utilizar para jugar con el precio de la gasolina está mal porque es insostenible, pero si solo se hace en un corto plazo para que haya credibilidad política no lo veo mal".

Refirió que el gobierno no debe echar marcha atrás con la liberación de los precios y que, si va a seguir suavizándolos, debe ser en un periodo de corto plazo.

No era indispensable que Carstens se quedara

Los integrantes del IMEF coincidieron en que, si bien es positivo que el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens se quedara un semestre más en el cargo, tampoco era indispensable.

"Tenemos un mensaje de tranquilidad porque se conoce la experiencia de Carstens, sin embargo, su ya sabemos que se va, solo generas un periodo de incertidumbre, donde retasar el relevo, te puede generar dudas adicionales de qué va a pasar cuando se vaya", expuso Berrocal.

Si era indispensable que siguiera Carstens, diríamos que aparentemente no; sin embargo, hay más información adicional que es del dominio público y en ese sentido le damos el voto de confianza a las autoridades de que había razones suficientes para mantenerlo en el Banxico.

"Estamos convencidos que la junta de gobierno del Banxico está integrada por gente con la suficiente capacidad para hacer un relevo ordenado y dar seguimiento a la política monetaria".

