La instrucción del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es que en estos primeros años de la administración no se apliquen nuevos impuestos. Sin embargo, sí se identificarán actividades económicas que hoy no están siendo gravadas, además de que se trabajará de forma intensa en la evasión fiscal, dijo el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio.

Entrevistado en el marco del Foro Estrategia Banorte 2019, el recién ratificado en el cargo, adelantó, sin embargo, que hacia el tercer año de gobierno debe estudiarse una potencial reforma fiscal.

Una de las actividades a las que se analizará aplicar impuestos, son las plataformas digitales.

“El presidente nos ha pedido que no incrementemos las tarifas, no vamos incrementar impuestos, pero lo que sí vamos a hacer es identificar actividades económicas que no están siendo gravadas, y una de ellas son las plataformas digitales, un sector que todavía no es tan representativo, pero que está creciendo mucho, lo que prevemos es que ese sector en los próximos años va a crecer todavía más ,y es mejor ir preparando la estructura tributaria adecuada para este tipo de plataformas”, señaló.

Agregó: “lo estamos haciendo todavía de forma voluntaria porque tiene sus complicaciones, muchas de estas actividades no se generan en el país, entonces hay que buscar acuerdos entre países para poder establecer un criterio de tributación”.

Otro tema en el que se trabajará de forma intensa, es en el combate a la evasión fiscal, incluso cruzando bases de datos.

“Hay varias iniciativas como el fortalecimientos del marco jurídico y el marco normativo, pero también hay iniciativas relacionadas con el uso de base de datos, cruce de base de datos y sobre todo identificar evasores y tratar de cerrar estos huecos donde se da la evasión. Entonces estas son las medias que ustedes van a ver en los siguientes meses, en los siguientes años y preparándonos eventualmente también para estudiar potenciales reformas de ingresos”, enfatizó.

