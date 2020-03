La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este martes dos cambios dentro de las direcciones de la Comisión Nacional de Banca y Valores (CNBV); así como de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

En conferencia de prensa, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, indicó que la CNBV será presidida por Juan Pablo Graf Noriega, quien fungía hasta el día de hoy como jefe de la unidad de banca, valores y ahorro de Hacienda.

Graf Noriega sustituirá a Adalberto Palma quien formará parte del equipo de Alfonso Romo dentro de la Oficina de la Presidencia.

Mientras que en Nafin y Bancomext se quedará a cargo Carlos Noriega Romero, para sustituir a Eugenio Nájera, quien también se integrará al equipo de Alfonso Romo.

“Hacienda tiene una agenda muy ambiciosa para impulsar el sistema financiero (...) Adalberto venía trabajando muy bien, era el principal entre la relación en la CNBV y Hacienda”, comentó Herrera.

Al respecto, Alfonso Romo indicó que les pidió tanto a Adalberto como Eugenio “que me ayudaran para impulsar el crecimiento económico del país, no tenemos duda de que si no hay crecimiento no hay combate a la pobreza”, dijo en conferencia de prensa para anunciar los cambios.

El relevo se da a prácticamente una semana de la edición 83 de la Convención Bancaria.

Adalberto Palma fue designado al frente de la CNBV en noviembre del 2018 por Andrés Manuel López Obrador, previo a que asumiera la presidencia del país.

El pasado fin de semana, el hermano del funcionario, el exdiputado por parte del PAN, Fernando Palma Gómez fue asesinado en la Ciudad de México.

Juan Pablo Graf fungía hasta el día de hoy como Titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de Hacienda. Antes de este puesto, trabajó durante los últimos 18 años en el área de análisis del sistema financiero del Banco de México. Antes de unirse a la División del Sistema Financiero del Banxico, trabajó durante tres años (1997-2000) como Economista en el Departamento Monetario y Económico del Banco de Pagos Internacionales, que ahora preside el mexicano Agustín Carstens.