“México es una economía competitiva con o sin Nafta”, asegura el director general de HSBC México, Nuno Matos, quien llegó a comandar este banco a finales del 2015, con la encomienda de que volviera a generar utilidades importantes tras el escándalo de lavado de dinero en que se vio envuelto en el 2012.

El portugués explica que México es una de las economías más abiertas del mundo, por lo que en caso de una ruptura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) —que ve poco probable— las cadenas de valor, entre las economías que lo integran, están tan arraigadas, que sería muy difícil romperlas y, por lo tanto, HSBC no tendría por qué cambiar sus planes en el país azteca.

Su escenario central es que en la renegociación haya un acuerdo positivo inicial para México, Estados Unidos y Canadá, muy probablemente en los próximos meses.

De la elección presidencial, el banquero es tajante al decir que el rol de la institución financiera no es influir en los comicios y, por lo tanto, trabajará con quien gane, pues quien lo haga, dice, hará lo mejor por México.

— ¿Hay algún tema que preocupe a los inversionistas?

— Los temas del 2018, digamos así, son el Nafta (sigla en inglés del TLCAN) y la elección presidencial de julio. Te doy una idea de los principales temas sobre el Nafta: nosotros tenemos un escenario positivo sobre la negociación, creemos que va a darse, va a ser exitosa y que entre marzo y mayo tendremos un acuerdo en principio entre los tres países. Ésa es nuestra visión central. Obviamente, hay temas importantes sobre la mesa. Creo que es justo decir que las conversaciones entre Estados Unidos, México y Canadá hoy son más fluidas. Considero que Estados Unidos entiende mejor el valor del Tratado de Libre Comercio. Pero, hay riesgos de que eso no ocurra, hay que entenderlo, creo que hay posibilidades entre 20 y 30% de que no ocurra. Y ahí te diría que el gran valor del Nafta, aun siendo muy importante para México, ya se dio; es decir, el Nafta ha producido un cambio fundamental en el modelo económico mexicano, de tal forma que las cadenas de valor entre Estados Unidos y México están tan arraigadas, tan implementadas y consolidadas que no es un tratado que vaya a echar atrás esa construcción. México es una economía competitiva con o sin Nafta.

— ¿La elección presidencial preocupa?

— Siempre digo lo mismo: el rol de los bancos es muy claro, cuidar el ahorro de los mexicanos y prestar tanto a compañías como a individuos, a personas. Nuestro rol no es ni influir ni elegir al presidente. En ese sentido, nuestra postura sí es muy clara: nosotros estamos convencidos de que el próximo presidente hará lo mejor por México y nosotros trabajaremos como una persona más de la sociedad para construir y contribuir al crecimiento del país.

— ¿Los inversionistas mantienen su interés de hacer negocios en México?

— México ha demostrado y sigue demostrando que es una economía competitiva y muy resistente. Te acordarás de que después de las elecciones de Estados Unidos, había una incertidumbre enorme sobre qué iba a pasar. Se hablaba de una potencial recesión. El peso reaccionó de una forma muy clara y lo que se demostró es que, a pesar de esos elementos, de esa volatilidad, la economía mexicana fue capaz de estabilizarse. El peso finalmentee se apreció de forma importante y, al final, la economía creció 2.1% en el 2017. Eso ocurre porque México es una economía flexible, de cambio flotante que se adapta inmediatamente a las decisiones de mercado. Es una economía que tiene el apoyo y el apetito de los inversionistas extranjeros, que en ningún momento han dejado de apoyar y de estar presentes en Mexico.

Nuestra visión es que México, sin duda, pasará por un periodo de incertidumbre y volatilidad. A los mercados les gustan las respuestas y, en ese sentido, en la medida en que esas respuestas ocurran, tanto a nivel de Nafta como a nivel presidencial, el mercado se tranquilizará y México seguirá siendo uno de los países emergentes preferidos de la comunidad internacional.

— ¿Aunque ganara la izquierda?

— De verdad, estamos convencidos de que quien gane la elección tendrá una gestión pragmática a favor del crecimiento de la economía mexicana. Quien gane las elecciones tendrá como prioridad el crecimiento y el progreso mexicano y para eso la estabilidad es fundamental.

En otras ocasiones ha hablado del TLCAN como un plus para México, en caso de que se rompiera,

— ¿Cambiaría el plan de negocios de HSBC?

— De ninguna forma. El modelo de HSBC es un modelo perfecto para una economía como la de México. Es una economía abierta y es importante entender que como economía abierta los flujos de importación y exportación son altísimos. De hecho, México es la segunda economía más abierta del mundo, dentro de las economías relevantes, sólo detrás de Alemania. Ése es un modelo para el cual el Nafta tuvo una contribución fundamental, pero que ya no depende del Nafta y es importante entenderlo (…) es decir, no habría un cambio fundamental en el modelo económico si el Nafta no existiera, porque el gran cambio ya se produjo.

— Los principales temas para el 2018 son los que mencionó, pero ¿hay algún otro como el fortalecimiento del Estado de Derecho?

— El tema del Estado de Derecho es estructural. Creo que hoy es ampliamente reconocido por la sociedad y por todas las fuerzas políticas, que es una tarea que está pendiente, es una tarea por la que mucho se ha hecho desde esta administración, y seguramente, la próxima tendrá que hacer muchísimo más. Es una tarea de generaciones. Por lo tanto, reforzar el Estado de Derecho es una tarea permanente, continua. Las leyes mexicanas son bastante buenas y completas, lo que falta asegurar es que sean cumplidas. El cumplimiento de la ley te asegura la eliminación de la corrupción, del crimen organizado y de una sociedad más segura.