Franklin Templeton listó el Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF, un portafolio alineado al Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, es parte de la línea global de productos de LibertyShares.

El objetivo de la cartera es ofrecer la exposición a valores de gran capitalización de Estados Unidos que cotizan en el índice S&P alineado con la transición de bajas emisiones en carbono.

Algunos de los títulos accionarios que incluye son: Alphabet Inc (8.20%), Apple Inc (5.78%), Microsoft Corp (5.45%), Facebook Inc (3.39%), Nvidia (3.00%), Visa Inc (2.65%), Mastercard Inc (2.14%), entre otros.

Al cierre de agosto, los activos del ETF sumaban 58.66 millones de dólares, su clave de pizarra es USPA N.

Con la inclusión de este ETF, Franklin Templeton México incrementa su oferta de productos colocados en el Sistema Internacional de Cotizaciones de ETFs a 20, 5 Smart Betas y 15 Pasivos.

