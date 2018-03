Los intermediarios financieros no bancarios, en especial las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes), se han convertido en un apoyo importante para el Fondo de Vivienda del Issste (Fovissste) en la originación de sus financiamientos, pero estas organizaciones buscarán reforzar su presencia en el organismo de vivienda considerado la segunda hipotecaria más grande de México.

De acuerdo con Antonio Dávila Uribe, vicepresidente del sector inmobiliario de la Asociación Mexicana de Financieras Especializadas (AMFE), el año pasado 59% de la originación de créditos del Fovissste 32,035 financiamientos se realizó vía intermediarios financieros no bancarios, de los cuales las instituciones financieras afiliadas a este organismo contribuyeron de manera importante.

Gran parte de los asociados a la AMFE (intermediarios financieros no bancarios) participan fuertemente en los procesos de originación de créditos del Fovissste y eso lo queremos reforzar y ampliar para el 2017 (...) Ahora que Fovissste va a tener este programa de modernización de sus sistemas y creo que nuestros asociados pueden participar fuertemente en ese sector , explicó el representante de la Asociación.

Dávila reconoció que luego de la crisis de las financieras de objeto limitado (sofoles), que se dio entre el 2008 y el 2009, estos vehículos, que posteriormente se transformaron en sofomes, disminuyeron su participación en el crédito hipotecario, pero se concentraron en apoyar la originación de financiamientos de los organismos de vivienda como el Fovissste.

Asimismo, consideró que con esta experiencia que han adquirido los intermediarios financieros no bancarios con el apoyo a la originación de créditos del Fovissste, estas entidades financieras pueden ayudar a reducir costos.

En el sector inmobiliario participamos con la originación de los créditos del Fovissste. Nosotros no fijamos los costos o el precio del crédito, eso es tarea del Fovissste; nosotros apoyamos en la originación del crédito. Un punto relevante es que con la experiencia que se tiene dentro de los afiliados de AMFE, se puede ayudar para que estos costos de originación se puedan disminuir , afirmó Dávila Uribe.

A pesar de que el Fovissste es la entidad otorgante del crédito, este organismo se apoya en intermediarios financieros para que éstos se encarguen de toda la tramitología que da soporte al financiamiento.

Los intermediarios financieros (no bancarios) son el brazo fuerte del Fovissste en la originación de créditos. En los cofinanciados representaron 59% y la banca 41 por ciento; mientras que en el esquema Tradicional, 90% se origina a través de los intermediarios no bancarios y 10% mediante los bancos. Cabe destacar que estos últimos concentran 100% en otros esquemas como Respalda2 M, Alia2 Plus y Respalda2 , detalló la AMFE en un documento.

Cancela hipotecas

Por separado, el Fovissste informó que durante el 2016 canceló la garantía hipotecaria de 30,769 trabajadores al servicio del estado por lo que estas personas ya pudieron disponer libremente de la vivienda que adquirieron con el organismo, pues el inmueble queda liberado del gravamen a favor del Fondo.

Las entidades donde más trabajadores al servicio del Estado finiquitaron su crédito son el Estado de México con 2,977 cancelaciones, la Ciudad de México con 2,575, Veracruz con 1,825, Guanajuato con 1,700, San Luis Potosí con 1,666 e Hidalgo con 1,446 , explicó el Fovissste.

Le siguen agregó el estado de Jalisco con 1,386 cancelaciones de garantías hipotecarias, Chihuahua con 1,320, Michoacán con 1,126, Nuevo León con 1,112, Sinaloa con 1,042 y Coahuila con 1,020 .

El Fovissste informó que los derechohabientes que ya concluyeron el pago de su crédito pueden acercarse a los departamentos del fondo de su entidad o a las oficinas centrales en la Ciudad de México, para continuar con el trámite que les permita cancelar su garantía hipotecaria y así tener certeza jurídica en su propiedad.

