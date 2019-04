Actualmente hay 63 bancos centrales experimentando con tecnología blockchain (cadena de bloques) y manejo de tokens digitales para el sistema de pagos e incluso de monedas virtuales. Entre ellos, 41 son de economías emergentes, las más grandes e importantes. Varias de ellas, de América Latina. México está ausente de este ejercicio, al menos, de responder una encuesta dirigida por el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por su sigla en inglés).

Entre el universo cubierto por este ejercicio diagnóstico, titulado Proceder con Cautela, una Encuesta a Bancos Centrales acerca de Monedas Digitales, conducido por el BIS, los bancos centrales de economías emergentes que respondieron son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS); lo mismo que la mayoría de las instituciones de la siguiente generación de países avanzados emergentes: Indonesia, Nigeria; Turquía (MINT, sin México), y las principales de América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Jamaica y Uruguay.

De acuerdo con el BIS, “los bancos centrales se moverán a diferentes velocidades en la adopción de tecnologías de la información y manejo de cadenas de bloques, lo que crea un riesgo potencial de efectos de desbordamiento a través de las fronteras”.

La evidencia sostiene que los bancos centrales están procediendo con cautela y colaborando entre sí, compartiendo los resultados de su trabajo, reduciendo así resultados no deseados.

Participan de otra forma

En las conclusiones de la encuesta, los estrategas del BIS detallaron que la mayoría de los bancos centrales están llevando a cabo investigaciones sobre digitalización en medios de pago y en tecnología, o están progresando desde el trabajo conceptual hacia la experimentación y las pruebas de concepto, incluso en cooperación con otros bancos centrales.

Los investigadores del banco de los bancos centrales explicaron que muchas instituciones monetarias están haciendo experimentos por motivaciones idiosincráticas, como la disponibilidad de efectivo en una jurisdicción.

Sólo un número limitado de bancos avanza en etapa piloto con los activos digitales y aún menos activos ven la emisión tan probable en el corto o mediano plazo.

En esta etapa la mayoría de los bancos centrales encuestados parece haber aclarado los desafíos de lanzar una moneda digital. Pero aún no están convencidos de que los beneficios superarán los costos.

Los que sí ven los beneficios claros son predominantemente los de las jurisdicciones emergentes, pues los proyectos de inclusión crean un mandato claro para la acción del banco central y la falta de infraestructura limita el manejo.

Inclusión financiera

En la encuesta, el BIS destacó que las instituciones monetarias que no están probando por ahora “son típicamente pequeñas jurisdicciones que enfrentan otro tipo de prioridades”.

En la encuesta, desarrollada por Christian Barontini y Henry Holden, del BIS, se les preguntó la motivación de practicar con este tipo de instrumentos digitales. De acuerdo con la frecuencia de las respuestas, la más recurrente fue la seguridad y eficiencia de este tipo de tecnologías.

Le siguen la eficiencia doméstica de pagos; estabilidad financiera; estabilidad de pagos transfronterizos, así como implementación de política monetaria. Al final, la respuesta menos frecuente fue la inclusión financiera.

Emisores de criptomonedas

Aparte, una investigación del Foro Económico Mundial evidencia los esfuerzos de los bancos centrales en esta digitalización y manejo de tecnologías de la información.

Destacó que el Banco de Inglaterra ha cuantificado los potenciales efectos macroeconómicos de las criptomonedas emitidas por los bancos centrales.

El Banco de Estonia anunció que lanzará su estcoin como parte de su programa de residencias y ciudadanías electrónicas. Mientras que el Banco de Japón y el Banco Central Europeo están experimentando para aplicar una bitácora descentralizada en las infraestructuras financieras del mercado. El Banco de Suecia tiene una investigación detallada para emitir su e-corona, que complementaría el uso de efectivo; el Banco de Canadá, su Project Jasper, que es una iniciativa público privada para utilizar el blockchain para liquidaciones interbancarias; el Banco Popular de China explora tecnologías para emitir su propia criptomoneda, así como el Banco Central de la Federación de Rusia.

Postura conservadora

El Banco de México ha hecho énfasis en los riesgos de la operación de activos virtuales

Uno de los bancos centrales que no respondió la encuesta del Banco de pagos Internacionales es el Banco de México (Banxico), pero su postura respecto a los activos virtuales ha sido clara: no los considera como monedas con valor oficial y, por lo tanto, no cuentan con el respaldo de la institución.

El lavado de dinero, derivado del anonimato en que se mueven los activos virtuales, es uno de los principales motivos de su postura. Sin embargo, ve otros riesgos, por lo que incluso ya ha emitido reglas específicas que tienen que ver principalmente con la identificación de los usuarios finales de este tipo de monedas.

“Los activos virtuales aún representan un riesgo considerable en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, debido al anonimato que proveen en la realización de transacciones, la facilidad para transferirlos a distintos países, así como la ausencia de controles y medidas homogéneas a nivel global”, señala el organismo central mexicano en un documento subido a su sitio web.

En éste, destaca que los protocolos de los activos virtuales dan cabida a la realización de transacciones anónimas entre usuarios finales dentro del sistema, lo que puede incentivar el uso de éstos por parte de cuerpos criminales que pretendan aprovechar dicha característica.

Además, expone en el citado documento, debido a la facilidad para transferir los activos virtuales a distintos países, así como la ausencia de controles y medidas homogéneas a nivel global para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las personas y entidades que ofrecen la compraventa de dichos activos, la operación con los mismos representa un riesgo considerable en esta materia.

Otros peligros

En su documento, destaca que los precios de éstos se caracterizan por tener periodos de alta volatilidad, principalmente por la falta de una referencia con la cual se pueda obtener una estimación de su precio, la opacidad sobre los factores que lo determinan, así como no contar con el respaldo de alguna entidad centralizada.

“La volatilidad de los precios de estos activos puede constituir un alto riesgo para las personas que no conocen a detalle estas tecnologías o su valuación”, refiere.

También, argumenta, la concentración en la tenencia de algunos de estos activos y, en algunos casos, las reglas sobre su emisión pudieran dar lugar a un proceso de formación de precios en detrimento de los intereses de los usuarios.

De igual forma, el Banxico indica que, a pesar de que las reglas de operación de los activos virtuales están basadas en protocolos cuyo diseño es tal que los participantes de la red tienen incentivos para mantenerse operando con las mismas reglas, en cualquier momento los usuarios del sistema pueden llegar a un consenso para cambiarlas.

Asimismo, refiere que, a diferencia de los centralizados, el sistema descentralizado de los activos virtuales presenta altos costos e ineficiencias al buscar evitar la participación de terceros confiables en el proceso de una transacción. (Con información de Edgar Juárez)

