Las dos cartas firmadas a principios de junio del 2017 por Barclays y Deutsche Bank en las que ambos bancos de inversión se mostraban dispuestos a asegurar cada uno hasta 2.000 millones de euros en el marco de una futura e hipotética ampliación de capital Popular no fueron tenidas en cuenta por la Junta Única de Resolución (JUR) como vía para evitar la caída de la entidad. Así lo reconoce el propio organismo europeo en una respuesta escrita remitida a varios afectados a la que tuvo acceso Expansión Directo Banca.



“Respecto a los rumores recientes sobre una potencial ampliación de capital garantizada por Deutsche Bank y/o Barclays, la JUR querría hacer notar que no había ninguna indicación en el momento de la resolución de que ninguna medida del sector privado pudiera haber evitado la caída de Banco Popular dentro de los plazos disponibles”, señala el escrito, que no concreta, sin embargo, si las autoridades europeas eran conocedoras de estas dos misivas pero las consideraron insuficientes dada la urgencia del momento, o si ni siquiera llegaron a conocerlas y, por lo tanto, no pudieron considerarlas siquiera.



Sectores próximos a los antiguos accionistas de Popular llevan meses poniendo el foco en el hecho de que dos bancos de inversión mostraran su intención, al menos preliminar, de asegurar con 4,000 millones de euros una operación como aquella. En su estrategia procesal, encaminada a poner en duda el proceso de resolución (tildándolo como innecesario y poco menos que una expropiación), la emergencia de una opción privada como aquella podría apoyar la idea de que al banco se lo resolvió sin explorar otras opciones menos costosas para accionistas y dueños de otros instrumentos de deuda.



Fuentes próximas a los antiguos responsables de Popular confirman que las dos cartas existieron, si bien no conllevaban ningún tipo de compromiso definitivo. Es más, en la medida en que no se ponía un precio siquiera indicativo, los impulsores de esta ampliación de capital frustrada no podían saber si los antiguos accionistas podría llegar incluso a sufrir una dilución prácticamente total.



En su escrito, la JUR insiste en que la decisión de resolver Popular se basó en su interés público. La caída del banco, la madrugada del 6 de junio, implicaba la imposibilidad de abrir al día siguiente, lo que habría afectado a empresas, familias e individuos, causando un daño impredecible en la economía española y, por efecto contagio, en el sector financiero en su conjunto. “Al aplicar la herramienta de venta de negocio, Popular pudo continuar operando bajo condiciones de negocio normales”, resalta la autoridad europea.



RESPALDO A DELOITTE



En la respuesta formal remitida a varios afectados, la JUR detalla los procedimientos legales que soportan la decisión de contratar a la firma Deloitte tanto para llevar a cabo el informe de resolución (pendiente de ser definitivo todavía) y el informe de liquidación, en el que se ha de determinar si una hipotética liquidación hubiera sido menos gravosa para los antiguos accionistas que la opción de resolver finalmente elegida.



Los afectados, en su escrito de preguntas, ponían en cuestión la independencia de la consultora por el hecho de ser la autora de ambos documentos. La JUR deja claro en su respuesta que todas las reglas europeas encaminadas a evitar conflictos de intereses se han seguido en este caso.



“Cuando se opta por la herramienta de venta de negocio, el propósito del primer informe de valoración es indicar, para el entendimiento de la JUR, cuáles serían los términos comerciales de una venta. Por otro lado, la otra valoración debería resaltar cualquier diferencia entre el tratamiento recibido por los accionistas y el tratamiento que se les hubiera dispensado bajo procedimientos normales de insolvencia”, explica el organismo presidido por Elke König, que insiste en que lo importante es que ambos informes sean distintos, no que los elaboren firmas diferentes, por lo que consideran que la independencia de Deloitte está garantizada.