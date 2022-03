Para Adriana Rangel, jefa de Ventas Institucionales para América Latina en la firma de inversión global, Vanguard, estamos en un momento crucial para empezar a romper con los sesgos y sumar a más mujeres en los consejos de administración y en las altas direcciones de las empresas.

“Una de las muchas causas de la sub representatividad femenina en las empresas, que además es el tema del Día Internacional de la Mujer de este año (“Break the bias”, romper con el sesgo, en español), es que muchas personas que toman decisiones lo hacen influenciadas por sesgos”, manifestó la también co fundadora de la organización Mujeres en Finanzas.

“En México ha habido un avance importante, abundó, porque hemos identificado la brecha en la desigualdad femenina dentro del sector bursátil, ahora estamos en el momento en tomar acciones y hacer algo al respecto”.

Con acciones concretas, idealmente, es posible llegar a los próximos cinco años a duplicar la participación de mujeres en los Consejos de Administración de las empresas listadas en Bolsa. También a reducir la brecha salarial, consideró la entrevistada.

Aunque desde los pasados cinco años se ha visto una preocupación más genuina de las empresas por integrar a más mujeres y en gestionar una política de diversidad e inclusión, sigue habiendo oportunidades para reducir los sesgos con los que todos crecemos.

“Es necesario hacer conciencia y tomar acción”, dijo, ya que la brecha de género quizá se explica por la falta de políticas concretas para lograr “un terreno más equitativo entre mujeres y hombres”, así como para alcanzar una mayor representatividad femenina en los puestos de liderazgo.

Adriana Rangel también destacó el valor de incluir aliados dispuestos a cambiar las políticas dentro de las empresas para generar un ambiente laboral más equitativo. Aquí los hombres juegan un papel relevante porque, en su mayoría, ocupan los puestos de liderazgo en las compañías.