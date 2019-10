En relación con el retiro y las pensiones, se debería hablar con más claridad, dice Mariano Bosch: “Es poco realista pensar que en un país como México se va a tener una tasa de retorno (ingresos de pensionado) superior a 50% del salario”. Bosch es el especialista principal de Mercados Laborales del BID y, desde esa trinchera, tiene el rol de prender la alarma: “Es importante para las autoridades no fomentar expectativas poco realistas. Ésa es una de las lecciones de Chile en el caso del sistema de aportaciones individuales (afores en México). No hay manera de que los trabajadores tengan grandes pensiones, cuando las contribuciones obligatorias son de 6.5% y casi no hay aportaciones voluntarias”.

Las críticas al sistema de aportaciones individuales deben tomar en cuenta las limitaciones del llamado sistema de reparto, explica Bosch, “éstos funcionan en sociedades jóvenes, donde la pensión de los adultos mayores, que son pocos, es financiada por el trabajo y las aportaciones de los jóvenes, que son muchos. Estos esquemas dejan de funcionar, cuando la sociedad envejece. No es realista pensar que en un sistema de reparto, el Estado puede otorgar pensiones de 60 u 80% del salario a un grupo cada vez mayor de personas. No hay recursos para pagarlas”.

Urge un cambio cultural

Mariano Bosch es uno de los mayores expertos de Iberoamérica en retiro y sistemas de pensiones. Urge a un cambio cultural, donde se hable con sinceridad del desafío que representa el envejecimiento de la población: “En México, la transición demográfica está ocurriendo mucho más rápido que en otros lugares del mundo. En una generación pasamos de familias de cinco o seis hijos a familias de uno o dos. En Europa esto pasó en un periodo de 60 años. En México ocurrirá en 22 años. Los retos son para el Estado y para las familias, es un asunto de finanzas públicas y finanzas familiares. Abarca temas como pensiones, pero también la atención a la salud de las personas mayores”.

En una sociedad con desigualdades, éstas se magnifican al llegar a la edad del retiro. “En Europa se habla de guerra entre generaciones, porque hay una con pensiones doradas y otra que no alcanza a integrarse al mercado laboral. En México, se va a vivir un periodo de tensión cuando empiecen a convivir personas que tendrán pensiones que vienen de dos sistemas: el tradicional y el de las afores. Habrá inequidad intergeneracional, diferencias importantes en los ingresos de dos grupos y hay que estar preparados para ello, porque habrá tensión”.

El reto de las pensiones es de tal magnitud que no caben los dogmatismos, advierte el especialista.

“Debemos buscar un sistema que combine lo mejor de ambas cosas. Cada vez hay más países que están intentando soluciones mixtas”. Del caso mexicano, considera que es muy bueno incorporar una pensión universal, para los adultos mayores de 68 años, “esto es una muy buena base que podría, que debería integrarse a una parte contributiva”.

Sumar la pensión universal a una pensión contributiva suena bien, pero tiene un problema, dice Bosch, “la tasa de contribución es muy baja y las pensiones que salgan de ahí serán muy bajas. El reto es cómo poder ahorrar más”.

Aportaciones voluntarias, la clave

El experto destaca el desarrollo de un sistema tecnológico que facilita las aportaciones voluntarias: “México creó una carretera tecnológica que está a la vanguardia en el mundo, que permite aportaciones de 10 pesos en tiendas de conveniencia, con costos transaccionales muy bajos. Tienen la carretera, ahora tienen que usarla más. El reto es generar un cambio cultural, que la gente comprenda que debe aportar más para tener una pensión digna”.

No todo depende del esfuerzo fiscal o del ahorro voluntario. En México, hay mucho que hacer para reducir la informalidad y el subregistro: “Yo soy muy optimista del papel que en esto van a jugar las tecnologías. En el tránsito de la informalidad a la formalidad, la tecnología puede ser un aliado clave. Con la tecnología existente, debería ser imposible hacer subregistro, al cotejar la información que tienen el IMSS y el SAT”.