Durante el 2017, las administradoras de fondos para el retiro (afores) devolvieron 16,926 millones de pesos a personas que tienen 65 o más años de edad y que generaron un ahorro pensionario durante algún momento de su vida laboral, pero desconocían que lo tenían.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó que a través del programa 65 y Más —también conocido como Recupera tu Guardadito— estos recursos fueron devueltos a 676,785 trabajadores.

En su reporte del cuarto trimestre del 2017, menciona que del total de recursos entregados, 11,398.2 millones de pesos correspondieron a recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV) y 5,528.5 millones de pesos son de la subcuenta de vivienda.

El programa 65 y Más —que es diferente al programa social de la Secretaría de Desarrollo Social que entrega una pensión mensual a las personas de la tercera edad— se creó en el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto en enero del 2017.

Es la primera vez que se realiza esta devolución a los trabajadores; incluye el ahorro que generaron en cualquier subcuenta de seguridad social como la de vivienda, cesantía en edad avanzada y vejez (CV) y de retiro.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en total se espera devolver 54,000 millones de pesos a 3.2 millones de trabajadores que alguna vez cotizaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y que, por desconocimiento o falta de información y orientación de las afores, no lo han retirado.

“Por ejemplo, si una persona trabajó de 1994 al 2000, donde mes con mes se realizaban sus aportaciones (de ahorro para el retiro y vivienda), pero por alguna razón dejó de trabajar en esa empresa y se salió de la formalidad, hoy si esta persona tiene 65 años o más podrá retirar ese dinero acumulado”, expuso en su momento Óscar Vela Treviño, jefe de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de Hacienda.

Si en ese momento en el que la persona dejó de cotizar el ahorro que registraba era por 20,000 pesos, con los rendimientos que han acumulado las afores es probable que al día de hoy pueda retirar 40,000 pesos, ya que su dinero siempre estuvo capitalizado, acotó el funcionario.

De esta manera, con los últimos registros del 2017, aún faltan por devolver 37,074 millones de pesos a 2.5 millones de personas que tienen este dinero acumulado en una cuenta de afore.

Es importante mencionar que si una persona tiene un saldo a favor en la cuenta afore, pero ya falleció, sus familiares o beneficiarios pueden solicitar el retiro de los recursos.

Las personas que identifiquen que tienen un ahorro en su cuenta individual tendrán la opción de retirarlo en una sola exhibición o bien, en caso de que sigan trabajando, mantenerlo en la cuenta para seguir generando un rendimiento.

XXI BANORTE, CON MAYORES SOLICITUDES

La Consar informó que, durante el 2017, XXI Banorte fue la afore que más registros de presolicitudes tuvo con un total de 24,826, de las cuales 64.3% fueron casos exitosos, es decir, las personas que solicitaron revisar si eran beneficiarios del programa 65 y Más sí estaban en la base de datos y por tanto tenían un saldo a favor.

Banamex registró 17,999 pre-solicitudes, de las cuales 49.5% fueron casos exitosos; mientras que Sura reportó 9,847 y 54.7% fueron casos a favor del trabajador.

Si bien PensionISSSTE tuvo 491 presolicitudes, fue la que tuvo un mayor porcentaje de éxito con 79.2%; en tanto MetLife reportó 926, de las cuales 73.8% fueron casos de éxito.

En su reporte, el regulador expone que, de las 78,945 presolicitudes que realizaron los trabajadores a las 11 afores, alrededor de 23,135 no registraron recursos que retirar y en 3,612 el solicitante desistió la petición.

“El 40% del total de presolicitudes en el e-SAR no pudieron ser contactadas por alguna situación relacionada con su línea telefónica. En 21,529 casos, el solicitante no contestó, o bien, no pudo atender la llamada”, expone la Consar.

EDOMEX, CON MÁS PRESOLICITUDES

En su reporte trimestral, la Consar detalla que 10 de las 32 entidades de la República acumulan 81% de las 78,945 solicitudes de prerregistro.

El Estado de México registró el mayor número de presolicitudes del programa 65 y Más con un total de 21,717; mientras que la Ciudad de México reportó 13,707.

En Coahuila se contabilizaron 7,979, en Nuevo León 5,672 y en Veracruz 4,664.

Asimismo, en Jalisco 3,951, en Puebla 1,775, en Guanajuato 1,674, en Tamaulipas 1,586 y en Sonora 1,571.

