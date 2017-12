Aunque ha habido una mejora en transparencia financiera y calidad de información por parte de 10 sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) respecto a su crédito automotriz, éstas en su conjunto no lograron una calificación aprobatoria, indicó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Al dar a conocer los resultados de su segunda supervisión de este 2017 realizada a 10 entidades financieras por el producto de crédito automotriz, la Condusef indicó que en esta evaluación el promedio de la calificación conjunta fue de 5.6, superior a la primera, en la cual se obtuvo 2.4.

“El proceso de supervisión en materia de transparencia, consiste en verificar que los documentos e información que utilizan las instituciones financieras con los usuarios, previo, en la contratación y durante la vida del crédito, cumplan con la normatividad aplicable”, detalló la Condusef en un comunicado.

De las 10 entidades calificadas, sólo cuatro obtuvieron calificaciones aprobatorias en esta segunda evaluación: Arrendadora Afirme (10), BNP Paribas Personal Finance (10), FC Financial (7.3) y NR Finance México (6.4).

“Cabe resaltar que Arrendadora Afirme y BNP Paribas Personal Finance, en el primer semestre, obtuvieron calificaciones reprobatorias de 4.6 y 3.5, respectivamente; sin embargo, realizaron los cambios que se ordenaron en la primera etapa y para el segundo semestre obtuvieron la máxima calificación”, detalló la Condusef.

En contraparte, seis entidades continuaron con calificaciones reprobatorias: Sofom Inbursa (5.5), Finanmadrid México (5.2), Crédito Real (4.6), GM Financial de México (4), Ford Credit de México (1.6) y Finactiv (1.0).

La Condusef enlistó varios incumplimientos normativos que deben ser subsanados por las entidades como, por ejemplo, que en el contrato de adhesión no se establece una firma independiente para la contratación de operaciones y servicios adicionales; no se establece el concepto, monto y periodicidad de las comisiones o no se entrega al usuario una tabla de amortización del financiamiento.

Además, el estado de cuenta que entregan no contiene el concepto y monto de las comisiones cobradas en cierto periodo; no incluye el saldo final del periodo ni el monto del crédito otorgado.

“Se ha iniciado el procedimiento sancionador a las 10 entidades financieras, por las irregularidades detectadas en la evaluación del primer semestre, y se iniciará también por no llevar a cabo los cambios ordenados, el monto global de dichas sanciones podría alcanzar los 3.7 millones de pesos”, informó el organismo.