Entrevista a Adrián Otero, director de Scotiabank México.

Para el director general de Scotiabank México, Adrián Otero, el principal reto para que la economía empiece a despegar es la rápida ejecución de los proyectos de infraestructura, además de mejorar la claridad en la comunicación de cómo se puede participar de forma conjunta entre el sector privado y el gobierno federal.

“Qué tan rápido podemos ir ejecutando todos los proyectos. Eso es un punto que no sólo afecta al gobierno, también a nosotros. Si no estamos ejecutando lo más rápido posible, acelerando los proyectos, tratando de ir haciendo los movimientos, pues no vas capitalizando todos los beneficios que puedas llegar a tener”, expresa.

En entrevista, comenta, sin embargo, que las bases se están construyendo, pero que algo que aún está en proceso de maduración es tener ese proceso de comunicación y fortalecerlo, a fin de que la Iniciativa Privada y el gobierno puedan trabajar de manera conjunta para acelerar y ejecutar más rápido los proyectos y el desarrollo económico.

“Un ejemplo de esto son los acercamientos que está teniendo el gobierno federal (...) Creo que está afinando todo este proceso de comunicación para fortalecer eso y dar claridad en cuanto a la visión, cuáles son los proyectos, porque ya anunciaron una parte del plan de infraestructura, y eso debería ayudarnos a acelerar más el desarrollo económico”.

En análisis

En este sentido, el banquero ve positivo que a finales del año pasado se haya presentado una parte del plan de infraestructura y que algunos proyectos ya hayan empezado a ejecutarse. El banco de origen canadiense, dice, ya analiza algunos de éstos.

“Estamos en el análisis de varios de éstos (...) Nosotros seguimos proveyendo de financiamiento tanto a las personas físicas como a la parte de empresas pequeñas, medianas y grandes, ahí va a estar Scotiabank”.

Será un mejor año

El director general de Scotiabank recuerda que el 2019 fue un año sin crecimiento, pero aclara que fue un primer año de gobierno. Para el 2020 este banco tiene una mejor perspectiva, principalmente porque ya se está en el inicio de algunos proyectos de infraestructura, pero también por la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, además de un gasto controlado y otros fundamentales firmes.

“Creemos que el 2020 va a ser un año con mejores perspectivas. De hecho la estimación que tenemos es de un crecimiento de 1.0% (...) En conclusión, vemos una mejor perspectiva para el 2020 que lo que fue el 2019”, destaca.

Se mantiene el interés de inversionistas

Justo por estos motivos, Adrián Otero comenta que sigue habiendo mucho de interés de los inversionistas de entrar a México.

“Están interesados en poder participar en los distintos proyectos y cuando platicas con ellos realmente comparan a México con otros países emergentes; cuando ves el nivel de bancarización de este país que es aproximadamente de 35%; cuando ves el bono demográfico que tenemos una edad promedio de 28 años; cuando ves la solidez que tiene el sistema financiero; cuando ves el ratio de deuda contra PIB que es aproximadamente de 44%, y cuando ves que 80% de la deuda que tiene este país está en moneda local, 20% en extranjera (...) entonces comparan estos cimientos macroeconómicos contra otras geografías, realmente el atractivo de México se sigue viendo muy bien y por eso creemos que al final del día sigue habiendo un interés muy relevante por el país”, señala.

Estrategia por cinco años

El director general de Scotiabank México asegura que los planes de este banco en el país no se han detenido y por el contrario se les ha pedido acelerar el paso.

De hecho, comenta que se ha trazado una estrategia para los siguientes cinco años, de aquí al 2025, que tiene dos grandes objetivos: continuar con la senda del crecimiento y seguir con el proceso de transformación que inició en el 2019.

“Esto va a implicar seguir invirtiendo principalmente en todo lo que es la parte tecnológica y la infraestructura física. Estamos en proceso de renovación”, dice.

Añade: “Queremos seguir creciendo y es parte de esta nueva estrategia a cinco años (...) Lo que queremos seguir haciendo es crecer y apoyar a los distintos segmentos”.

[email protected]