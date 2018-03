El jefe del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, dijo que el peso mexicano está claramente subvaluado frente al dólar, según una entrevista publicada este lunes.

NOTICIA: Exagerado atribuir caída del peso a mi salida: Carstens

"Los mercados han sobre reaccionado. Espero que las conversaciones entre Estados Unidos y México, que comenzaron ahora, darán rápidamente mayor claridad y certidumbre", dijo Carstens al medio alemán Boersen-Zeitung.

NOTICIA: Inflación baja, el mayor logro de Carstens: S&P

"Si ese es el caso, se deberá reflejar en una apreciación del peso. Eso significa que espero que este exceso en el tipo de cambio se corrija", agregó Carstens.

NOTICIA: Carstens renuncia al Banxico; se irá al BIS en octubre del 2017

El peso se negociaba la mañana de este lunes en 20.75 unidades por dólar, con una ganancia del 0.8% frente al cierre anterior.

Intvw w/ Agustín Carstens, Bank of Mexico: "A new wave of #protectionism could severely damage the world economy"https://t.co/g5Uf5Cm53s