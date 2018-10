Con el fin de acelerar la disminución del rezago de la vivienda, es necesario que la banca tenga más participación en el segmento social; sin embargo, es importante crear las condiciones para que esto se pueda lograr y haya más intermediarios bancarios que apuesten por este sector, indicó Jorge Wolpert Kuri.

Ante diversos representantes del sector de la vivienda, el director de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) recordó lo que se ha hecho en esta administración para que el sector volviera a caminar, luego de una crisis que se vivió al inicio de ésta; no obstante, expuso que se debe hacer más y se tiene que incentivar la participación de la banca en el segmento social.

“Es muy necesaria la participación de la banca privada, porque ahí está la clave (...) necesitamos que la banca le entre al financiamiento de la vivienda social y eso no lo harán solos”, explicó Wolpert Kuri.

El funcionario recordó que, desde la crisis hipotecaria del 2008, donde muchas sociedades financieras de objeto limitado (sofoles) quebraron, los bancos prefirieron alejarse del sector social y además, en la actualidad, las ganancias las encuentran en segmentos como el medio y residencial.

“Los bancos son muy cautelosos, hubo una crisis inmobiliaria tan grande como la del 2008 que alejó a los bancos del financiamiento de la vivienda social, donde quebraron las sofoles que tuvieron sus problemas; evidentemente el retorno del financiamiento (de la banca) a la vivienda social no se ha vuelto a dar, estamos hablando de prácticamente 10 años, que son demasiados”, expresó Wolpert Kuri.

El funcionario destacó que, ante esta falta de participación de la banca para entrar al segmento social, el gobierno debe crear los incentivos para que los bancos vean atractivo participar en él.

“¿Por qué no entran al segmento social? Porque su nicho de ganancia está muy fuerte en otros ámbitos de la cartera y, si no hay los incentivos adecuados, la banca por sí sola no va a llegar. Cuando se trata de prestar, la banca está puesta, pero se tiene que hacer en condiciones para romper barrera por barrera, es una responsabilidad de un gobierno y de un sector que construye las viviendas”, comentó.

Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al mes de agosto demuestran la poca participación de la banca para financiar el segmento de vivienda social, pues del total de su cartera de crédito de vivienda, que era de 789,000 millones de pesos, este sector apenas representó 1.26% de participación, con 10,000 millones de pesos.

La vivienda socia representó un índice de morosidad de 8.74% al mes de agosto, cuando en la vivienda media y residencial fue de 2.50 por ciento.

Avance en formalidad

Pese a esto, Wolpert Kuri indicó que en los últimos años se han impulsado otros esquemas para avanzar en la formalización de vivienda en el país, ya que antes se tenía un parque habitacional donde 50% de las viviendas era construido de manera formal (con un crédito), mientras que la otra mitad era informal; en la actualidad, según el funcionario, la formal representa alrededor de 60 por ciento. “Eso ha sido gracias a los incentivos, a la capacidad de financiamiento tanto de Infonavit y Fovissste”, declaró.

Wolpert Kuri destacó que uno de los mejores esquemas que se puede ofrecer a la población de más bajos recursos es el de autoproducción, con el cual las personas construyen en un terreno de su propiedad, pero con la asistencia técnica y el financiamiento adecuados a sus necesidades.