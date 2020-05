El Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón cuando dice que el PIB no es suficiente para conocer el bienestar y la felicidad de la gente, afirmó el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, en su cuenta personal de Twitter.

Pero el mejor punto para desarrollar el nuevo indicador es acudiendo al INEGI, acotó en un “hilo” que conectó una serie de tweets para proporcionar más contexto y ampliar su opinión.

El presidente anunció que buscará desarrollar un nuevo indicador de “bienestar”, ya que el PIB no es suficiente. Necesitamos medir el bienestar, la felicidad de la gente. ¿Tiene razón? Claro que sí. ¿Dónde empezar? Acudiendo al INEGI que ya lleva varios años con el tema. — Jonathan Heath (@JonathanHeath54) May 21, 2020

“El presidente anunció que buscará desarrollar un nuevo indicador de bienestar ya que el PIB no es suficiente. Necesitamos medir el bienestar, la felicidad de la gente. ¿Tiene razon? Claro que sí. ¿Dónde empezar? Acudiendo al INEGI, que ya lleva varios años con el tema”, posteó en su red social.

En su cuenta de Twitter, que desde la presentación asegura que sus comentarios son a título personal y no representan opinión alguna de las instituciones donde labora, el actual subgobernador de Banxico dio las indicaciones precisas para encontrar en la página del INEGI, la investigación avanzada que tiene el Instituto sobre el tema.

“En la página del INEGI, en el tabulador “investigación”, encontrarán bajo “Estadísticas experimentales” el proyecto de Bienestar Subjetivo. Verán alli que la medición del progreso de las sociedades surge de un consenso internacional.”

No obstante al avance que dice ya tiene el instituto responsable de hacer las mediciones estadísticas de México,y a coincidir en la necesidad del indicador del bienestar, Heath aseguró tajante que esto no significa que este de acuerdo en desaparecer al PIB.

Cuando uno de sus “seguidores” en la cuenta de Twitter le preguntó “¿Estás de acuerdo en eliminar al PIB como indicador?”, el economista dijo “Nunca”.

Sarkozy coincidió con AMLO

Heath subrayó en otro tuit del hilo que AMLO no es el primer jefe de estado insatisfecho con la información estadística ortodoxa de la economía. Antes que él, Nicolás Sarkozy, expresidente de Francia, solicitó a dos premios nobel de economía y a un intelectual neokeynesiano que desarrollaran una propuesta.

“El reporte de Stiglitz, Sen y Fitoussi de 2009, titulado The Measurement of Economic Performance and Social Progress Revisted, fue resultado de la solicitud de Nicholas Sarkozy, quien no estaba satisfecho con la información estadística ortodoxa sobre la economía y la sociedad”, observó en otro mensaje.

Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001; Amartya Sen, Premio Nobel de Economia 1998 y Jean Paul Fitoussi, Líder intelectual del neokeynesianismo son los principales autores de esta propuesta.

De acuerdo con el economista, que desde 2019 es miembro de la Junta de Gobierno de Banco de México, “la influencia más grande para medir el bienestar y el Progreso de las sociedades proviene de la Comisión Stieglitz-Sen-Fitoussi sobre la medición del desempeño Económico y el Progreso Social”.

El experto, que desde el año pasado se desempeña como miembro de la Junta de Gobierno de Banxico, finalizó su hilo parafraseando un diálogo de la película La locura está de moda, de Woody Allen: “Muy importante: el dinero no alcanza a comprar felicidad… especialmente si es muy poco”.

Muy importante: “El dinero no alcanzar comprar felicidad... especialmente si es muy poco.” - - Woody Allen — Jonathan Heath (@JonathanHeath54) May 21, 2020

[email protected]