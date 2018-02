El desempleo en el Reino Unido aumentó por primera vez en dos años, en 46,000 personas entre octubre y diciembre del 2017, situando la tasa de paro en 4.4%, según informó hoy la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).



Ese índice, que comprende tanto a los que se benefician del subsidio de desempleo como a los que no, alcanzó 1.47 millones de personas en ese trimestre, elevando la tasa de paro en este país de 4.3% previo a 4.4 por ciento.



Pese a este ligero aumento -el primero que se registra desde el verano del 2016-, el número de personas que tienen un trabajo en el Reino Unido se incrementó en 88,000, hasta 32.1 millones.



En un comunicado publicado en su web, la ONS informó de que el número de solicitantes del subsidio de desempleo cayó el pasado mes de enero en 7,200 personas hasta llegar a 823,000.



El organismo reveló además que la cifra de personas clasificadas como económicamente inactivas entre 16 y 64 años -que no trabajan ni buscan empleo- fue de 8.7 millones, 109,000 menos que en el trimestre anterior.



Así, la tasa de inactividad laboral en el Reino Unido fue de 21% durante ese periodo.



El número de ciudadanos no británicos procedentes de países de fuera de la Unión Europea (UE) que trabajan en el Reino Unido cayó en 68,000 hasta 1.17 millones durante ese trimestre, frente al mismo periodo del 2016.



En cambio, según la ONS, aumentó en 101,000 hasta 2.35 millones el número de ciudadanos no británicos de países comunitarios que tienen un empleo aquí, la subida más pequeña registrada desde el 2013.



Al conocerse esos datos, el responsable de estadísticas de la citada oficina, Matt Hughes, remarcó hoy que "al tiempo que se ha registrado el incremento más acusado en la tasa de paro que la ONS ha detectado en casi cinco años, el número de personas con trabajo continuó aumentando y hubo menos personas económicamente inactivas".



Este experto destacó asimismo que "las ganancias continuaron creciendo de manera más lenta que los precios".



"El empleo creciente el pasado año fue mayoritariamente motivado por nacionales británicos. En particular, hubo menos ciudadanos procedentes de países del este de Europa con trabajo que el año previo", agregó.