Davos, Sui. ¿Se necesitan reescribir los manuales de la regulación para meter en cintura a los gigantes tecnológicos? La pregunta se ha planteado una y otra vez en Davos 2018, en buena medida porque la desconfianza ante las grandes empresas tecnológicas ya ha llegado al punto de la alerta roja.

Google, Apple, Facebook, Amazon, Alibaba... En Francia les llaman GAFA; en Estados Unidos, FANG, por sus iniciales. Se les critica no hacer todo lo que deberían para prevenir y perseguir las actividades criminales online; se les acusa de evadir el pago de impuestos y, por supuesto, se les señala por lucrar con la diseminación de las fake news, de contribuir a erosionar la confianza en las instituciones democráticas.

También se les reprocha su inacción. Las grandes tecnológicas tienen a su disposición algunas de las mentes más brillantes del mundo, pero no han dedicado ni una mínima parte de sus recursos para cumplir sus responsabilidades con la sociedad, dijo Theresa May, primera ministra británica, en una conferencia en el salón principal.

El mensaje de May se suma a lo dicho por el líder indio, Narendra Modi, durante la inauguración: “quien controla los datos, tiene el poder y debe asumir la responsabilidad”. El tema está caliente, Davos es un microcosmos que sirve de caja de resonancia de lo que está pasando en otros lados. En el Senado estadounidense, los abogados de Google, Facebook y Twitter están citados ante los comités de inteligencia y judiciales.

Las cosas han cambiado. estas empresas pasaron de ser las estrellas a ser villanas, dice Scott Galloway, autor del libro The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook and Google. “las big tech están viviendo un momento parecido a las empresas cigarreras, cuando se comprobó la relación entre fumar y el cáncer”, dijo el editor en jefe del Wall Street Journal, mientras moderaba un panel llamado “Big Tech Big Impact”. A su lado estaban los presidentes de Paypal, ABB, Vodafone y Baidu. “el reto de las grandes tecnológicas es demostrar que pueden seguir siendo una fuerza que contribuya positivamente al cambio”, dijo Ya-Qin Zhang, presidente de Baidu, que es el motor de búsqueda líder en el mercado chino.

El hecho es que las plataformas digitales dominan la economía y afectan el comportamiento social de una manera que nunca había ocurrido. Deben ser reguladas, en primer lugar por las autoridades de competencia, pero quizá deberíamos pensar en nuevas formas de regulación, dijo Martin Sorrell, CEO de WPP, una de las mayores firmas de publicidad del mundo. tres cuartas partes de la publicidad digital en el mundo van para Facebook y Google, ¿cuántos impuestos pagan?, ¿qué códigos de conducta tienen con la publicidad política?, pregunta Sorrell.

Algo grande está pasando con la tecnología, lo malo es que la gente no sabe exactamente qué es ni tampoco lo entiende, explica Vittorio Colao, CEO de Vodafone Europa, “el miedo está ahí, el riesgo es que vayamos a tomar decisiones a partir de ese gran miedo, de esa histeria”.