En enero de este año, el modesto equipo de futbol Dux Internacional de Madrid, de la segunda División B de España, anunció a David Barral como refuerzo a su plantilla; lo peculiar es que se convirtió en el primer fichaje del balompié español que se realizó con criptomonedas y en el cual la plataforma Criptan participó como intermediaria de la operación; ahora, la firma valenciana apunta hacia México.

En entrevista, Jorge Soriano Lázaro, cofundador de la plataforma de compraventa de criptomonedas, habló sobre los planes que tienen para México, donde indicó que más allá de ser un vehículo para la especulación, Criptan busca ser una solución para que las personas integren a las criptomonedas a su vida diaria, es decir, que les den un uso para ahorrar, pagar, compartir, enviar y gastar.

“Criptan se centra en que uses tus criptomonedas y no que inviertas en criptomonedas... Estamos intentando ofrecer las mayores ventajas del ecosistema de criptomonedas, que no es comprar y vender, sino es interactuar con las criptomonedas y estamos tratando de acercarlas para que la gente, la gran masa, toda la sociedad, pueda utilizarla de forma sencilla y útil”.

Para Soriano Lázaro, México sería el primer país fuera de Europa donde Criptan operaría, con el fin de iniciar su expansión hacia América Latina y calificó al mercado mexicano como de gran potencial para ampliar el uso de las criptomonedas. Así como para apoyar el crecimiento exponencial que ha tenido la firma en los últimos meses pues en el 2020 operó 100,000 euros y tan sólo en enero del 2021, dicha cifra aumentó a 6 millones de euros.

“Se puede hacer que de alguna forma la sociedad mexicana se adelante al uso criptomonedas, porque la sociedad europea no usa criptomonedas como una reserva de valor por lo cual, si ahora mismo somos capaces de entrar en México dando este acceso, entonces creo que ese potencial mercado es muy interesante”, apuntó el directivo de la firma que cuenta actualmente con cerca de 10,000 usuarios en España y Europa.

El cofundador de Criptan explicó que en la actualidad la firma se encuentra en la preparación de su llegada a México y espera que en un corto periodo comience operaciones en el país. De inicio, se podrán operar por la plataforma bitcoin, etherum , litecoin y una criptomoneda estable.

“Nuestro objetivo de ir a América Latina, es un modo de unir las dos regiones: Europa y Latinoamérica, y México y España son puertas de entrada, por lo cual es una forma de hacer real que las criptomonedas sean globales”.

Se quita fricción

Soriano Lázaro acotó que una de las distinciones de Criptan en el mercado de las criptomonedas, es que se presenta el tema de una forma sencilla y se busca eliminar todas las complicaciones para hacer más accesible la experiencia a sus usuarios.

En este contexto, el cofundador de Criptan indicó que llegan al país no con la intención de competir con plataformas similares sino con el afán de ser complemento en el ecosistema mexicano de las criptomonedas.

“Criptan no es un exchange, no compite con Bitso, ni Binance, ni Kraken, son objetivos diferentes, son visiones diferentes. El día de mañana cuando las criptomonedas sean el dinero que usa la gente, no vas a usar una aplicación donde te aparecen 50 tipos de diferentes de monedas, gráficas, futuros derivados, es imposible, a lo que la gente le gusta es la sencillez y utilidad”, acotó Soriano Lázaro.

En España, Criptan ha cerrado alianzas para potencializar el uso de las criptmonedas. En abril pasado firmó una alianza con los hoteles Bécqer y Kivir de la ciudad de Sevilla para que puedan recibir pagos con ellas.

Acontecimientos recientes de Criptan:

Acuerdo con firma Onyze para custodia de criptoactivos.

Alianza con hoteles Bécquer y Kivir para la aceptación de pagos en criptomonedas.

Intermediación para el primer fichaje del futbol español en bitcoin.

Fuente: Criptan.

