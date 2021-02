Con 1,153 millones de dólares en pago de indemnizaciones, la pandemia de Covid-19 ya se posicionó como el cuarto evento más catastrófico para la industria aseguradora en México, reveló este jueves la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). La semana pasada, la asociación reportó que cada vez estaba más cerca de saltar, incluso, a la tercera posición.

En ese momento, la pandemia ocupaba la quinta posición con 1,101 millones dólares, sin embargo al no tratarse de un desastre natural, que generalmente se desarrolla en un día, y con el aumento en los casos de contagio, son las razones principales por las cuales avanza hasta los primeros lugares.

Con la última actualización, la pandemia desbancó del cuarto lugar al huracán Gilberto de 1988 que tiene un registro de 1,127 millones de dólares por pagos de indemnizaciones.

“Ya vemos que se ha movido a la posición cuatro, y dado que todos los siniestros, contra los que estamos comparando, pues eran un evento que ocurría prácticamente en un solo día, y ya están cerrados y la pandemia no, lo más probable es que sigamos viendo cómo se posiciona próximamente, entre el tercer o segundo lugar”, dijo Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS.

Explicó que es posible que la pandemia llegue al segundo lugar -que actualmente ocupa el sismo del 19 de septiembre del 2017 con 1,258 millones de dólares- a finales de marzo.

Industria no reporta casos por suministro de energía

Respecto a la falta de suministro de energía eléctrica que se ha registrado en el país, que ha afectado en mayor medida a la zona norte, la AMIS comentó que actualmente no cuentan con información sobre casos o indemnizaciones de alguna aseguradora por este hecho, sin embargo, Juan Patricio Riveroll, vicepresidente de la asociación dijo que sería necesario revisar el seguro de cada empresa que pudiera verse afectada.

“La afectación a la industria mexicana ha sido por la falta de suministro, ya sea o de gas o de energía eléctrica, pero no viene por un daño directo a las instalaciones de las empresas, de las industrias. Tengo la impresión de que eso no está considerado normalmente en los seguros, pero habría que ver el caso particular. Lo que sí es que en este momento a nivel de la AMIS, no tenemos información por parte de las asociadas respecto a una afectación o indemnizaciones por estos daños o estos eventos que se están dando”, comentó.