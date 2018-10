Ante la problemática del incumplimiento de la sociedad financiera popular (sofipo) Proyecto Coincidir con sus ahorradores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aseguró que ha habido trabas en los juzgados para establecer las denuncias correspondientes contra esta entidad.

En el marco de su participación en el XVII Encuentro Nacional de Microfinanzas, Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, indicó que este organismo ha presentado 20 demandas contra la sofipo y otras 20 están en proceso de ser presentadas; sin embargo, en algunos casos ha habido trabas con las autoridades judiciales correspondientes para interponerlas.

“Hemos tenido problemas con los jueces en Jalisco (para interponer las demandas), espero que no estén protegiendo a nadie; en el procedimiento para presentar las demandas, algunas nos las han regresado porque nos dicen, por ejemplo, que falta una credencial de elector o una copia, pero ahí estaremos defendiendo a los usuarios afectados”, declaró Di Costanzo.

Desde octubre del 2017, la sofipo anclada en Jalisco comenzó con los incumplimientos con sus ahorradores; sin embargo, fue hasta septiembre pasado cuando el problema estalló al haber más afectados por esta situación. Directivos de la financiera popular aseguraron que tendrían una resolución a finales del mes anterior, pero ésta todavía no se anuncia, lo que ha causado temor a las personas afectadas.

De acuerdo con Di Costanzo, algunas demandas no se han interpuesto con las autoridades correspondientes debido a que los afectados se han esperado a que se anuncie una solución definitiva.

“Ya iniciamos las demandas, pero si Coincidir no resuelve esta semana, estaría pensando en iniciar una acción colectiva. Presentamos 20 demandas, tenemos 20 por presentar, ahora muchas no se han presentado porque la sofipo solicitó un plazo para resolver las cosas, pero al no cumplir, las demandas están prácticamente listas para presentarse ante los juzgados en Guadalajara”, acotó.

Di Costanzo detalló que en la actualidad, la sofipo tiene compromisos en el corto plazo del orden de los 200 millones de pesos; sin embargo, el total de sus pasivos es de poco más de 1,200 millones de pesos.

Micrositio

El presidente de la Condusef anunció el próximo lanzamiento de un micrositio donde se expondrán los modus operandi tanto de los fraudes telefónicos así como de los cibernéticos.

“Estaremos presentando el micrositio de fraudes financieros conjuntamente con la policía cibernética (...) será una plataforma para denunciar teléfonos, las personas podrán checar qué teléfonos han sido utilizados para hacer fraude”, comentó el funcionario y añadió que esta plataforma iniciará con información de 500 números telefónicos y expondrá a detalle al menos seis formas de fraude.

Di Costanzo indicó que se buscará que, en un futuro, estos números telefónicos sean dados de baja para que ya no se pueda delinquir con dichas líneas. “Estamos buscando, en otro paso de la legislación, que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones el que dé de baja esos números telefónicos, estamos dejando las bases para que puedan tumbarse o bloquearse las líneas”.

El funcionario destacó que muchas de estas líneas podrían ser utilizadas desde los reclusorios, tal y como se dio a conocer hace algunos días en el sentido de que en promedio se realizan a diario más de 36,000 llamadas provenientes de centros penitenciarios.

Respecto a los fraudes cibernéticos, indicó que las quejas originadas por este problema ascendieron, durante el primer semestre del 2018, a 2 millones de reclamos por un monto de 9,200 millones de pesos.