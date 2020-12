Los bancos que operan en México han reconocido que en los últimos meses se incrementaron los fraudes a sus clientes a través de llamadas telefónicas, con las que los delincuentes se hacen pasar por la institución financiera, les generan confianza para obtener información confidencial y después extraen dinero de sus cuentas.

El sector, no obstante, ha tomado ya una serie de medidas para evitar este tipo de fraudes. Una de éstas es una campaña en medios masivos en la que se aclara a los clientes que los bancos nunca piden información confidencial vía telefónica; y otra, al menos así lo han informado algunas instituciones como Santander y Citibanamex, es que se analizan los patrones de comportamiento de los usuarios y si se detecta algo fuera de lo normal, se bloquea la transacción.

“Sí hemos tenido, desafortunadamente, un incremento en la cantidad de fraudes telefónicos. Lo que llamamos nosotros transferencias no reconocidas (...) Los técnicos le llaman ingeniería social”, ha comentado Héctor Grisi, presidente ejecutivo y director general de Santander México.

En este sentido, explicó que una de las medidas que ha instrumentado este banco es, a través del análisis de datos, ver el comportamiento de cada cliente, y si se detecta algo anormal o movimientos a cuentas raras, se bloquea la transferencia.

“Nuestros sistemas de inteligencia lo que están haciendo es, si detectan cualquier operación que va fuera de tu comportamiento normal, automáticamente la estamos bloqueando”, subrayó.

Manuel Romo, director general de Citibanamex, ha destacado por su parte que ante el incremento en este tipo de fraudes, se está invirtiendo una buena cantidad de dinero en sistemas preventivos, que lo que hacen es ver los patrones de comportamiento.

“Si sabemos que una persona compra normalmente en el autoservicio lunes y martes y que normalmente gasta 100 o 200 pesos, si alguien llega y compra jueves y viernes y gasta 1,000 o 2,000 pesos, sabemos que no es. O hablamos por teléfono y preguntamos. Eso es lo que estamos haciendo”, enfatizó el banquero.

No sólo reconocer el número, sino también el dispositivo

El director de Santander, Héctor Grisi, mencionó que además los delincuentes están usurpando las tarjetas SIM de los teléfonos celulares, al llamar a las compañías telefónicas, haciéndose pasar por cierta persona para reponer el chip y robar la información que está ligada a la cuenta bancaria.

En este sentido, adelantó que el banco ya trabaja en instrumentar una tecnología para que en la autenticación con la institución financiera, ya no solo se cuente con el número telefónico sino también con la información del dispositivo del que se realizarán las transacciones.

“Posteriormente tú vas a poder escoger de qué aparato quieres hacer (las transacciones); puedes utilizar tu teléfono, tu iPad y tal vez el teléfono de tu esposa o esposo para que nosotros tengamos registrado cuál es el aparato por el que estás realizando las transacciones, y no lo hagan de otro aparato que no sea el tuyo”, precisó.

Grisi Checa consideró que con esta tecnología, podría disminuirse hasta en 90% las transferencias no reconocidas.

Campaña gremial

A nivel gremial, la Asociación de Bancos de México (ABM) ha iniciado una campaña masiva denominada “Protégete, que no te engañen”, con la que informan a los clientes que una llamada que aparente ser del banco, puede no ser de éste; además de que se precisa que no se piden claves, contraseñas ni números de identificación personal.

“Ahora los defraudadores persiguen a donde va la transaccionalidad y a donde hay una vulnerabilidad, y lo que ellos tomaron fue como un foco de llamadas en donde aprovecharon que no estábamos refrendando como bancos, como sociedad, como empresas de telefonía celular, que nunca se piden claves por teléfono. Siempre lo dijimos y nunca lo habíamos refrendado. Ahora lo tenemos que refrendar, tenemos que refrendar de manera muy insistente que el eslabón más débil de toda la cadena de fraude es la llamada telefónica”, subrayó Manuel Romo.

En tanto Héctor Grisi resaltó que se trabaja con la ABM, de manera general, para convencer y hacer del conocimiento del usuario este tipo de fraudes que se están llevando a cabo. “Estamos trabajando de manera muy importante para que la gente se proteja en este sentido”, dijo.

Recomendaciones de Condusef para evitar fraudes telefónicos:

• Si llaman y piden información confidencial, colgar de inmediato.

• Comunicarse de manera directa con el banco para aclara la situación.

• Nunca proporcionar datos confidenciales.

