El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel, destacó que el organismo central tiene una apuesta enorme en la nueva plataforma de Cobros Digitales (CoDi), y confió en que se vuelva muy importante en las transacciones a futuro.

Sin embargo, Esquivel consideró que el CoDi no será exitoso, si al final no se logra con ello incluir a más personas a productos y servicios financieros como cuentas de ahorro y crédito. Sobre todo, dijo, en regiones del país donde hoy no se puede transaccionar.

En el Encuentro Fincluye Hackathon, organizado por Citibanamex, el funcionario del Banxico comentó que, a menos de un mes de que se puso en operación esta plataforma, pasa hoy por una etapa de darlo a conocer entre negocios y clientes, pero el proceso tomará tiempo. “No será inmediato, porque se requiere la participación de todos los agentes económicos”, sentenció.

Mencionó que es claro que, en el caso de los negocios, hay incentivos para su uso al tener una opción de cobro que no requiere ningún tipo de comisión; mientras que para los usuarios, está por verse si con educación financiera, encuentran los beneficios que ello les representa como es el caso de reducir los riesgos que representa el uso del efectivo.