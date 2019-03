Tras calificar de importante la próxima entrada de la plataforma de pagos y cobros electrónicos desde el celular (CoDi), con la tecnología del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y del código QR, el director general de Citibanamex, Ernesto Torres Cantú, destacó que con ello se buscan dos objetivos principales: la disminución de la corrupción y de la pobreza.

En conferencia de prensa en la que dio a conocer los resultados del grupo para el 2018, Torres Cantú explicó que entre mayor cantidad de efectivo hay en la economía, mayor es el índice de corrupción, pues su uso no permite saber de dónde viene ni a dónde va.

“Si no sabes, la posibilidad de hacer cosas no bien hechas es mucho más alta, incluyendo no pagar impuestos y otras actividades no lícitas. Entonces atacar el uso del efectivo en la economía tiene un impacto directo sobre disminuir la corrupción”, dijo.

El banquero destacó que el CoDi y los pagos con códigos QR son una estrategia importante y señaló que hoy la tecnología ya permite atacar ese problema.

“Para que dejemos de usar efectivo, nos parece muy importante que tengas opciones fáciles de operar, pero también que no cuesten. Por eso el anuncio del QR es tan importante, porque los pagos en México a raíz de eso, usando QR abajo de 8,000 pesos, no van a costar nada”, puntualizó.

Detalló que, para la operación del CoDi, todas las cuentas de todos los bancos tendrán asignado un QR, mismo que se podrá imprimir, poner en el comercio, escanearse, poner la cantidad que se va a pagar y listo. “Creemos que es una manera no nada más de bancarizar, sino que el objetivo es eliminar el efectivo”.

Por otra parte, precisó que con ello se logrará bancarizar a más población y, por lo tanto, se le incorporará a la formalidad, lo que al mismo tiempo disminuirá la pobreza.

Confía en buenos resultados

Ernesto Torres confió en que, al ser un producto que resolverá las necesidades de los clientes, la adopción podría ser inmediata y masiva, pues además será gratuita en transacciones menores a 8,000 pesos. Adelantó que se presentará en marzo, la prueba piloto iniciará en abril y que en septiembre ya será generalizada la utilización del CoDi.

“Si diseñas un producto que es fácil para el cliente, sin costo al realizar los pagos, yo espero una adopción muy importante de los clientes en México, obviamente para toda la banca”, destacó.

Prioridad, bancarizar a más mexicanos

Una de las muchas comisiones que cobran los bancos tiene que ver con el intercambio en los pagos con tarjetas de débito. Al utilizarse ahora este plástico para pagar con el CoDi y QR, perderían parte de esos ingresos.

Sin embargo, a decir del director de Citibanamex, no preocupa que ello pueda ocurrir, si con eso se va a cumplir la meta de bancarizar a más mexicanos en los próximos años.

“No sé el número exacto de cuánto vamos a perder potencialmente por el uso del débito, por el uso del QR. Ojalá perdamos todo porque si perdemos todo quiere decir que la adopción fue total (...) y no hay un mejor escenario para nosotros que ese, entonces me daría mucho gusto reportarte en un año que perdimos todas las comisiones de intercambio de débito, porque eso quiere decir que ya tenemos otros 10 millones de clientes”, expuso Torres.