Aunque la plataforma de cobros y pagos digitales (CoDi), que hoy está en pruebas piloto y que se masificará en todos los bancos a partir de septiembre, permitirá reducir de forma importante el uso del efectivo, también deben prohibirse ciertos pagos en papel moneda, planteó Ernesto Torres Cantú, director general de Citibanamex.

Durante su participación en el XIV Summit de Capital Privado organizado por la Amexcap, el banquero consideró que es posible que en tres años, se logre reducir hasta en 90% el uso del efectivo en México, con medidas como éstas.

“Acabar con el efectivo es un objetivo que sí podemos lograr y podemos hacerlo en tres años. El primer paso es el CoDi; algunos ya salimos a pruebas piloto y en septiembre estaremos operando en todo el país”, dijo.

No obstante, precisó que con la pura tecnología no será suficiente erradicar el efectivo y por ello la informalidad, sino que, dijo, ciertos pagos de la economía se tienen que prohibir en efectivo.

Mencionó dos ejemplos: el pago de casetas de las autopistas, lo mismo que en las gasolinerías. Sin embargo, detalló que puede ser en gran parte de los servicios públicos.

Lo que sí aclaró es que esto debe ocurrir una vez que se tenga la tecnología correcta, como es el CoDi, que estará listo en septiembre próximo, y dando el tiempo suficiente para que se abran las cuentas que estarán relacionadas a esta plataforma.

“A que la gente nos acostumbremos a hacer los pagos y todo lo demás. Sí tener la motivación de que ciertos pagos de la economía no se van a poder hacer en efectivo y listo. En ese contexto es lo que debe dar un empujón a que todo mundo adoptemos verdaderamente los pagos electrónicos”, subrayó.

Torres Cantú hizo énfasis en que para que el CoDi funcione, su uso debe ser fácil y sin costo, pues “si el costo de irte al no efectivo es 1 peso, ya no te conviene; tiene que ser 0 y la tecnología está ahí”.

El director de Citibanamex afirmó que se ha platicado este tema con las autoridades, por lo que es muy factible que suceda.

“La razón por la cual no lo harías es porque te va a costar dinero, al individuo no le va a costar dinero, entonces no hay razón para no hacerlo, y sí ha habido ese diálogo para aterrizarlo”, puntualizó.

Reconoció, no obstante, que para ello tiene que quedar toda la tecnología detrás del CoDi lista (a partir de septiembre), pues actualmente existen puntos donde no se puede evitar del todo el uso del efectivo. Además hay ciertas zonas en algunas regiones del país donde no se podrá hacer por cuestiones de conectividad.

“A partir de septiembre ya vamos a tener la tecnología para hacerlo, cuentas digitales que no cuesten en los pagos chiquitos, y que puedas vivir tu vida diaria sin tener efectivo; ahorita no puedes hacerlo”.

Ernesto Torres señaló que Citibanamex ya se ha sumado a las pruebas piloto internas del CoDi, tal como ya lo han hecho otros bancos y sofomes.

Hay dinero para prestar a proyectos

En el foro de Amexcap, tanto representantes de la banca comercial como de la banca de desarrollo (Nafin-Bancomext) dijeron que sí hay dinero para prestar a proyectos productivos, pero no hay suficientes proyectos que lleguen, por lo que se conminó a los fondos a presentarlos.

