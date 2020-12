Citibanamex estimó que la recuperación en la colocación del crédito se dará hasta la segunda mitad del 2021.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), en octubre de este año el crédito vigente de la banca comercial al sector privado registró una contracción de 2.5%, en lo que fue el tercer mes consecutivo con caída.

Manuel Romo, director general de Citibanamex, explicó que, con base en los análisis del banco, el consumo interno es uno de los más afectados por la crisis derivada de la pandemia de Covid-19, y difícilmente será este el motor de la recuperación económica, al menos hasta que haya la certeza de una vacuna.

“Vemos que el tema de desempleo, el tema del consumo, empiezan a estabilizarse hacia la segunda mitad del (próximo) año, y en esa segunda mitad del año es cuando vemos que empiecen a recuperarse las tendencias del crédito”, enfatizó.

En conferencia virtual, destacó que en la medida en que los bancos no vean una demanda sana, robusta y conservadora, es muy complicado que se prenda el motor de buscar ofertas que no sean las adecuadas para los clientes.

"Nos preocupa que cuando veamos a un cliente que no tiene un plan claro de para qué quiere el crédito, y lo toma, pues creemos que les estamos haciendo un daño. Creemos que tenemos que ser muy responsables en la salida de esta crisis, y de hecho en todo momento, pero tenemos que ser responsables con el crédito, porque si no, estaríamos haciendo un problema para nuestros clientes y eso no lo vamos a hacer”, subrayó.

Mejora expectativa para 2020, pero recuperación larga

El director general de Citibanamex expresó que la actual crisis es la peor que ha tenido el país en los últimos 100 años, pero que, con base en los indicadores recientes, el banco ha mejorado su expectativa de crecimiento de la economía para este año al pasarla de una contracción inicial de 11.2% a una de 8.9% en su pronóstico más reciente.

Y aunque, dijo, la llegada de las vacunas abre la esperanza para una recuperación más sólida en el 2021, reiteró que los niveles del 2019 llegarán hasta el 2025, y en materia de PIB per capita la recuperación se dará casi hasta el 2030.

Recuperación será heterogénea

Manuel Romo afirmó, sin embargo, que la recuperación de la economía mexicana será heterogénea, y será más rápida en sectores como el exportador, y más lenta en los que dependen del mercado interno como el turismo.

“Creemos que es muy importante controlar los contagios, controlar la pandemia, de manera que podamos regresar con tranquilidad a que haya actividad comercial porque en la medida en que los contagios sigan y no tengamos la vacuna, pues el consumo interno francamente no lo vemos como un motor de recuperación como si vemos a la exportación”, puntualizó.

rrg